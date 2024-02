Rete FiberCop: uno dei più grandi fornitori di Fibra in Italia

Nel mercato Italiano esistono numerosi operatori o fornitori di servizi di rete che non tutti conoscono. Alcuni di essi sono nel panorama da diversi anni e hanno stabilito la loro affidabile presenza grazie alla grande qualità offerta. Un esempio è FiberCop che si occupa di gestire e distribuire la Fibra nel nostro territorio.

FiberCop si è affermato come uno dei principali fornitori di fibra ottica in Italia, operando come gestore wholesale, cioè all’ingrosso. Questo significa che la sua rete è accessibile a diversi operatori che poi la utilizzano per offrire servizi ai consumatori finali. Quando ci rendiamo conto di essere coperti dalla rete FiberCop, possiamo notarlo, ad esempio, dalla presenza del logo FiberCop vicino alla porta del nostro edificio. Ma quali gestori possiamo scegliere una volta che la nostra zona è coperta da questa rete?

Gli operatori che utilizzano la rete di FiberCop sono diversi Planetel,e comprendono sia grandi nomi nel settore delle telecomunicazioni, come TIM, Fastweb, Vodafone, WindTre, Poste, Aruba, Iliad, Virgin e Tiscali, sia operatori più piccoli ma altrettanto rilevanti, come GetBy, Inred, GoInternet, Ivynet, Macrotel Italia, Klik.network, Media Communications, MICSO, NetOIP, Navigabene, Ovunque, Olimontel, Pianeta Fibra, PosteMobile, RocketWay, Sorgenia, Spadhausen, TLC Telecomunicazioni, Unidata, Terrecablate, Utility Line Italia, Wolnet e Wicity.

Come sfruttare l’elenco degli operatori affiliati alla rete FiberCop

Questo elenco può essere utile quando si valuta la possibilità di cambiare gestore o di attivare una nuova offerta, poiché non tutti gli operatori offrono servizi su tutte le reti. Ad esempio, potremmo vedere una pubblicità che ci interessa, ma non potremmo attivarla se il gestore pubblicizzato non ha un accordo con FiberCop. Bisogna sempre tenere presente che la dimensione dell’operatore non necessariamente corrisponde alla qualità del servizio dato. Spesso, operatori più piccoli sono in grado di dare soluzioni più personalizzate e vicine alle esigenze dei consumatori, quindi non dovrebbero essere trascurati solo perché meno conosciuti.

Avvisiamo che potrebbe essere possibile che questo elenco non sia esaustivo e che ci siano altri operatori che utilizzano la rete di FiberCop. In tal caso, è sempre consigliabile verificare direttamente con l’operatore interessato prima di prendere una decisione.