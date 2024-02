L’analista tecnico di Bitcoin, PlanB, ha avanzato prospettive piuttosto azzardate riguardo al futuro della criptovaluta più celebre al mondo dopo l’halving. PlanB ha suggerito che Bitcoin sarà destinato a diventare un bene ancora più scarso e prezioso rispetto all’oro e agli immobili, ribadendo così la sua potenziale supremazia come riserva di valore primaria nell’ambito finanziario globale.

Tuttavia, sebbene le previsioni di PlanB siano cariche di ottimismo, ha anche temperato le aspettative, sottolineando che la capitalizzazione di mercato di Bitcoin potrebbe non raggiungere quella dell’oro, attualmente valutata intorno ai 10 trilioni di dollari. Ciò implica che, per raggiungere una simile valutazione, il prezzo esso dovrebbe superare i 500.000 dollari per moneta, utilizzando una capitalizzazione di mercato di 10 trilioni di dollari e dividendola per i circa 20 milioni di BTC previsti dall’algoritmo di emissione.

Prospettive di crescita Bitcoin e dibattito nella comunità

Queste prospettive hanno generato un acceso dibattito all’interno della comunità criptovalutaria, con molti che si interrogano sulla realizzabilità di un tale traguardo per Bitcoin. Considerando il prezzo attuale che si aggira intorno ai 42.700 dollari, raggiungere una valutazione così elevata richiederebbe un notevole flusso di capitale e un’ampia accettazione della criptovaluta come alternativa legittima alle riserve di valore tradizionali.

Dobbiamo però considerare gli effetti dell’halving sui prezzi di Bitcoin di solito non si manifestano immediatamente, ma possono richiedere fino a un anno prima di essere pienamente realizzati. Pertanto, è improbabile che si verifichi un repentino aumento dei prezzi subito dopo l’halving, sebbene la storia possa offrire prospettive diverse.

Nonostante ciò, alcuni analisti individuano segnali positivi nei grafici dei prezzi di Bitcoin. “CryptoHamster” ha identificato un modello grafico rialzista a pennant, suggerendo che una rottura al rialzo potrebbe spingere i prezzi fino a 45.550 dollari. Nel frattempo, “Rekt Capital” ha evidenziato una potenziale inversione al rialzo con l’invalidazione della divergenza ribassista. Bitcoin rimane così al centro dell’attenzione degli investitori e degli osservatori di mercato, mentre cerca di consolidare la sua posizione come riserva di valore e principale asset digitale nell’ambito finanziario globale.