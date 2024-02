Una tragedia ha colpito il mondo dell’atletica con la morte improvvisa del celebre maratoneta keniano Kelvin Kiptum e del suo allenatore, Gervais Hakizimana. Il talentuoso Kiptum, noto per aver stabilito il record mondiale nella maratona, è deceduto in un tragico incidente stradale insieme al suo mentore.

La notte è stata funestata da un terribile incidente stradale che ha visto perdere la vita il ventiquattrenne Kiptum e il suo allenatore, mentre una terza persona è stata trasportata d’urgenza in ospedale. L’incidente è avvenuto mentre Kiptum viaggiava da Eldoret a Kpatagat, quando ha perso il controllo del veicolo a Kaptagat, nel sud-ovest del Kenya, intorno alle 23:00 ora locale.

Il mondo della corsa piange la perdita di Kiptum

Kelvin Kiptum, il cui nome è diventato sinonimo di successo nell’atletica, aveva già vinto la maratona di Londra e poi ha stabilito il record mondiale a Chicago lo scorso ottobre. Con soli 24 anni, l’atleta aveva già compiuto imprese straordinarie nel mondo della corsa su lunga distanza. Lasciando un’impronta indelebile nel cuore degli appassionati di sport.

La notizia della sua scomparsa ha scosso non solo il Kenya, ma l’intero mondo dell’atletica. Sebastian Coe, presidente della World Athletics, ha espresso il profondo dolore per la perdita di Kiptum e del suo allenatore. Descrivendo Kiptum come “straordinario” e lasciando un’eredità indelebile nel mondo dello sport.

Unico atleta al mondo a correre una maratona in meno di due ore e un minuto, aveva ambizioni di partecipare ai Giochi Olimpici di Parigi e migliorare ulteriormente le sue prestazioni. Il suo tragico destino ha interrotto bruscamente i sogni di gloria di un giovane talento destinato a lasciare un segno indelebile nel mondo dell’atletica.

Il Cordoglio Nazionale e le parole del Presidente

Il primo ministro del Kenya, Raila Odinga, ha espresso il cordoglio per la perdita di un’icona dell’atletica keniota, descrivendo Kiptum come un “vero eroe”. Anche il presidente William Ruto ha reso omaggio a Kiptumg. Ricordandolo come uno “sportivo straordinario” che ha lasciato un’impronta indelebile nel mondo.