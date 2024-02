Su determinati modelli di iPhone, la possibilità di registrare video in modalità ProRes si presenta come una caratteristica innovativa introdotta da Apple, offrendo agli utenti vantaggi significativi durante la cattura e la successiva modifica di filmati. Focalizziamoci su questa funzionalità e approfondiamo le ragioni per cui i possessori dei modelli specificati dovrebbero considerarla.

Vantaggi della modalità ProRes di Apple

Attualmente, il supporto per i video in formato ProRes è limitato ai seguenti modelli di iPhone: iPhone 13 Pro, iPhone 13 Pro Max, iPhone 14 Pro, iPhone 14 Pro Max, iPhone 15 Pro e iPhone 15 Pro Max. Questa esclusività sottolinea la continua ricerca di Apple nell’integrare tecnologie avanzate nei suoi dispositivi di punta.

Esplorando i vantaggi di questa modalità di registrazione, il formato ProRes si distingue per la maggiore fedeltà dei colori e una compressione ridotta, garantendo un risultato visivo superiore. E’ importante notare che tale qualità visiva comporta file video più pesanti rispetto ai formati tradizionali, richiedendo una maggiore capacità di archiviazione.

Un aspetto interessante è che su questi modelli di iPhone, il formato ProRes può essere sfruttato su tutte le fotocamere, compresa quella anteriore. Alcune modalità di registrazione però, come Cinema, Time-Lapse e Slo-mo, non supportano questa tecnologia avanzata.

La procedura per attivare la registrazione in formato ProRes è estremamente semplice. Gli utenti devono aprire l’app Fotocamera, passare alla modalità Video e toccare l’icona “ProRes HDR” per attivarla. La presenza o l’assenza di una barra sull’icona indica lo stato attuale, rendendo facile per gli utenti riconoscere se il formato ProRes è attivo o meno.

Un nuovo standard nella registrazione video

Il formato ProRes è in grado di registrare video in formato 4K a 30fps, mentre sui modelli iPhone 15 Pro e 15 Pro Max è possibile registrare in 4K a 60fps, offrendo una qualità eccezionale anche durante le riprese ad alta risoluzione. E’ fondamentale notare che su modelli con 128 gigabyte di storage, la registrazione è disponibile solo in 1080p/30fps. Un’eccezione a questa limitazione è rappresentata da iPhone 15 Pro da 128 gigabyte, il quale consente la registrazione in 4K a 60fps collegandosi a un dispositivo di archiviazione esterno compatibile.

L’introduzione della registrazione in formato ProRes su determinati modelli di iPhone evidenzia l’impegno di Apple nel fornire un’esperienza avanzata di cattura video per gli utenti più esigenti. Questa funzionalità rappresenta un ulteriore passo verso l’innovazione nella tecnologia mobile, consentendo agli appassionati di video di elevare il proprio standard di produzione visiva.