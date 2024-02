Microsoft annuncia possibili collaborazioni con PS e Nintendo

Da tempo a questa parte Microsoft sta valutando la possibilità di concedere alcune delle sue esclusive anche ad altre piattaforme. A causa di questa decisione, sembra che gli utenti si stiano indispettendo verso la società. Tutto perché si sta parlando di eliminare il concetto di esclusività e quindi pubblicare alcuni giochi anche su PS5 e Switch. Nei titoli coinvolti del progetto di Microsoft rientrano sia giochi già presenti sul mercato che altri prossimi all’uscita. Ne fanno parte: Hi-Fi Rush, Starfield, Sea of Thieves, Indiana Jones e L’Antico Cerchio.

Nulla è stato confermato, infatti, sono tutte proposte interne che hanno preso vita dopo l’acquisizione di Activision Blizzard da Microsoft. Da notare, però, che i titoli proposti per questo progetto non coinvolgono direttamente Activision, ma sono realizzati da: Zenimax, Tango Gameworks e id Software. Un perfetto esempio può essere Indiana Jones e L’Antico Cerchio, sviluppato da MachineGames, il gioco potrebbe essere inserito negli store rivali “mesi dopo” l’uscita secondo quanto riportato su The Verge. Da ricordare, però, che il titolo citato prima ancora non ha riscontrato una data d’uscita per il rilascio. L’arrivo su PS5 di Starfield potrebbe giungere solamente dopo la pubblicazione del DLC Shattered Space, prevista per fine 2024.

Analizzando i fatti, molti giochi presenti nello store Xbox di Microsoft sono presenti anche nel PS Store e nel Nintendo eShop. Tutto grazie alle varie acquisizioni che ha permesso agli utenti di godersi i titoli più famosi anche nelle console rivali. Minecraft e i suoi progetti secondari, sono stati quasi i primi a sbarcare pure su altre piattaforme, senza dimenticare anche giochi come: Doom Eternal, Ghostwire: Tokyo, The Elder Scrolls Online e alcuni titoli di Blizzard.

Indiana Jones: le posizioni di Sony e Nintendo

Pochi sono i giochi pubblicati anche per Xbox da Sony, dovuto dal fatto che alcuni titoli vengono rilasciati su PC, solo alcuni mesi dopo l’uscita. Considerato “zona neutrale”, le varie case produttrici sembrano più propense allo sviluppo di una versione per PC, senza interessarsi troppo alle console rivali. Nintendo invece sembra fregarsene totalmente dei concorrenti, concentrando l’esclusiva solo per le sue piattaforme, ad eccezione di titoli mobile come Fire Emblem Heroes e Animal Crossing: Pocket Camp.

Alcune considerazioni che affermano cambiamenti sono state rilasciate dal direttore finanziario di Xbox Tim Stuart, annunciando cambi di rotta per Microsoft Gaming. “Non sto annunciando niente di ampio, ma la nostra missione è portare le nostre esperienze di prime parti e i nostri servizi su abbonamento su qualunque schermo su cui si possano giocare i videogiochi“, ha detto Stuart. “Ciò significa smart TV, ciò significa i dispositivi mobile, ciò significa anche qualcosa che in passato abbiamo ritenuto concorrenti come PlayStation e Nintendo“.