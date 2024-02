Come era previsto, la sonda SLIM dopo essersi riaccesa qualche giorno fa, si è spenta definitivamente a causa della notte lunare. Dopo essersi ribaltata durante la fase di allunaggio, infatti, la sonda giapponese si era riattivata grazie ai raggi solari che hanno potuto alimentare le batterie. Tuttavia, a causa della notte lunare, la SLIM è entrata in una zona d’ombra e si è spenta definitivamente.

La speranza di riavviare la sonda SLIM è minima

La sonda SLIM, acronimo per Smart Lander for Investigating Moon, è stato lanciata nel settembre 2023, e solamente il 20 gennaio di quest’anno ha raggiunto la Luna. Questa sonda sarebbe servita al Giappone per provare nuove tecnologie. Infatti, non solo la discesa sul suolo lunare era pilotata da un computer che, analizzando le immagini catturate, ha potuto identificare il miglior sito di allunaggio in tempo reale. Ma a bordo possedeva anche due piccoli rover, precisamente il Lunar Excursion Vehicle 1 e il Lunar Excursion Vehicle 2. Mentre il primo avrebbe esplorato la Luna “saltando”, il secondo, essendo composto da due metà che si possono separare, avrebbe esplorato il suolo lunare rotolando. Sfortunatamente, durante la fase di atterraggio ci sono state diverse difficoltà che hanno portato al ribaltamento della sonda.

Il 29 gennaio, la JAXA ha ristabilito le ultime comunicazioni con la SLIM. Un cambio di inclinazione dei raggi solari ha permesso ai pannelli fotovoltaici della sonda di alimentare gli strumenti per un’ultima volta. In questo momento la sonda non può essere alimentata, essendo entrata in una zona d’ombra causata dalla notte lunare. Questa notte lunare durerà 2 settimane terrestri e porterà le temperature al di sotto dei -128°C. Condizioni estremamente critiche, siccome il team ha dichiarato diverse volte che il lander non è progettato per resistere alle basse temperature.

Nonostante ciò alla fine di questa notte lunare, il team ha intenzione di tentare di riavviare la sonda. Questo tentativo è quindi pianificato per metà febbraio, ovvero quando la SLIM sarà nuovamente colpita dai raggi solari.