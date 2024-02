Sentir parlare di intelligenza artificiale è ormai all’ordine del giorno, forse perché sta invadendo davvero qualsiasi campo ed è difficile utilizzare qualche strumento che non sia ormai stato integrato con l’IA.

Se da una parte questo fa estremamente piacere, perché spesso l’integrazione con l’IA corrisponde a un miglioramento generale delle funzioni e delle prestazioni di un’applicazione, di un software e di qualsiasi altro strumento, d’altra parte questo avanzamento della tecnologia desta non poche preoccupazioni.

Il problema dell’IA, oltre a quello etico, è legato principalmente al mondo economico e lavorativo. La paura principale di molti lavoratori, soprattutto degli addetti virtuali e dei freelancer, è che la macchina prenda il posto della persona, causando una disoccupazione generale e la scomparsa di alcune categorie di lavoratori.

Tra poco, per esempio, sarà possibile creare dei siti web grazie all’aiuto dell’intelligenza artificiale, semplificando di gran lunga il lavoro che potrebbe diventare accessibile a tutti.

Siti web integrati con l’intelligenza artificiale: Mozilla lancia Solo

A dicembre del 2023, Mozilla, famosa per lo sviluppo di software, ha presentato il suo nuovo e rivoluzionario progetto: la piattaforma Solo.

Si tratta di un software, integrato con l’IA, per la creazione di siti web in modo estremamente semplice e intuitivo e che non prevede alcuna competenza di programmazione o di scrittura dei codici.

Nella presentazione è stato anche comunicato che: ‘Solo ti aiuta nelle tue esperienze di piccola imprenditorialità generando il sito web del tuo business dandoti i tool di base per accrescerlo“.

Al momento è presente esclusivamente la versione Beta di Solo, che è già possibile provare andando sul sito della piattaforma e rispondendo alle domande di base poste dell’intelligenza artificiale.

Una volta aver impostato qualsiasi preferenza, dai caratteri ai colori da utilizzare, cliccando su ‘Componi il tuo sito’, potrai avere un’anteprima della tua pagina web e modificarla a piacere e secondo i vostri gusti.