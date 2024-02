RTX 4080 SUPER NVIDIA: record di vendite negli USA, quasi sold-out

Le nuove schede video RTX Serie 40 Super di NVIDIA, presentate al CES 2024, hanno suscitato grande interesse sia tra il pubblico che tra la critica specializzata. In particolare, la classe 80 ha attirato l’attenzione per la sua combinazione di prestazioni e prezzo, che ha portato a un rapido esaurimento delle scorte negli Stati Uniti.

Le RTX 4080 Super, rivisitate per offrire un miglior rapporto, si sono distinte per il loro costo più accessibile rispetto alle controparti non “Super”. Nonostante la società abbia implementato solo marginalmente le prestazioni rispetto alla RTX 4080 standard, il prezzo più vantaggioso è proprio ciò che ha fatto sì che la scheda diventasse un oggetto ambito sul mercato.

Prezzo da urlo per la scheda RTX 4080 SUPER NVIDIA

Il forte interesse del pubblico ha portato a una situazione in cui le schede sono diventate difficili da trovare a prezzi al dettaglio, con molte disponibili solo per il ritiro in negozio e non per l’acquisto online. Molti rivenditori hanno osservato questo fenomeno, dai grandi magazzini come BestBuy fino ai giganti dell’e-commerce come Amazon, dove le versioni custom della RTX 4080 Super sono diventate un miraggio. Tale situazione non sembra però essere dovuta al fenomeno dello scalping, ma piuttosto a una forte domanda da parte dei consumatori. In Europa, la situazione sembra essere più stabile, con molte opzioni ancora disponibili a prezzi ufficiali, sebbene l’edizione Founders Edition risulti esaurita sullo store NVIDIA.

La strategia di NVIDIA di offrire una scheda più bilanciata senza apportare modifiche significative alla scheda tecnica ha ricevuto ampio apprezzamento. Questo approccio ha permesso all’azienda di rispondere alle esigenze del mercato, creando una soluzione competitiva che ha attratto l’interesse dei consumatori senza compromettere eccessivamente le prestazioni della scheda.

Le RTX 4080 Super hanno così dimostrato di essere una scelta popolare per gli appassionati di gaming e professionisti del settore, combinando prestazioni solide con un prezzo più accessibile. Anche se qualcuno può considerare la loro disponibilità un problema in certi mercati, la domanda elevata indica il grande successo di questa nuova proposta di NVIDIA nel settore.