L'AI potrebbe presto diventare fondamentale in ambito bellico, ecco in che modo le forze speciali la potrebbero utilizzare.

L’ AI si dimostra molto improntata alla guerra dato che nelle simulazioni possiede una certa tendenza nell’ utilizzo delle armi, soprattutto quelle nucleari; già alcuni paesi sono al lavoro per integrare l’ intelligenza artificiale nei processi decisionali in ambito militare e bellico. Durante le simulazioni di prova è stato evidenziato come l’ AI sia propensa ad utilizzare le armi nucleari al posto delle tradizionali.

Questo è molto pericoloso se pensiamo che potrebbe innescare una guerra nucleare con conseguenze catastrofiche per il pianeta; è necessario quindi studiare a fondo la possibilità di integrare l’ intelligenza militare in campo bellico soprattutto dopo che l’ OpenAI ha iniziato a collaborare con il Dipartimento della Difesa degli Stati Uniti. L’ impostante è utilizzarla in modo responsabile affinché prendano decisioni più sicure per la popolazione.

AI, insicurezze nel suo utilizzo in ambito bellico

L’ intelligenza artificiale per il momento non è stata ancora messa al comando delle decisioni più importanti durante una guerra poiché ancora è in fase di sperimentazione; in contrapposizione a questo sono state prese delle decisioni secondo cui si potrebbero costruire dei droni che saranno in grado di decidere autonomamente dove colpire e quale arme utilizzare. Questa decisione deve considerare molti punti affinché sia garantita la sicurezza delle persone e anche delle decisioni più responsabili; uno studio approfondito può generare delle risposte migliori da parte dell’ intelligenza artificiale e una consapevolezza maggiore nel suo utilizzo.

Per il momento sono ancora gli umani a decidere ma comunque se andiamo avanti di questo passo presto l’ AI prenderà il posto delle persone nelle decisioni importanti, e quindi è necessario che questa AI sia istruita al meglio per scelte consapevole e sicure. Infatti se così non fosse si potranno creare delle situazioni potenzialmente pericolose poiché alcune decisioni dell’ AI sono molto spesso imprevedibili e senza fondamenti.