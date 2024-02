Il Regno del Pianeta delle Scimmie, svelato il nuovo trailer e la data di arrivo nelle sale

Il Regno del Pianeta delle Scimmie si preannuncia come una nuova avventura adrenalinica, il mondo è dominato dai primati che hanno sconfitto gli umani dopo una lunga guerra

Il prossimo 8 maggio arriverà nelle sale italiane Il Regno del Pianeta delle Scimmie. La pellicola fa parte del franchise che ha riavviato la storia de Il pianeta delle scimmie. Partita nel 2011, la saga reboot è ormai arrivata al quarto capitolo.

La pellicola è diretta Wes Ball, regista della trilogia di Maze Runner. La trama de Il Regno del Pianeta delle Scimmie segue le vicende di Noa, un giovane scimpanzé nato circa 300 anni dopo gli eventi del precedente capitolo. La pace che regna sul pianeta viene scossa da alcuni attacchi di clan rivali, pronti a scatenare una nuova guerra per il potere.

Come mostrato su YouTube, il trailer mostra molte scene di azione e permette di conoscere i nuovi protagonisti di questa pellicola. Tuttavia, prima di arrivare sulla piattaforma di Google, i 20th Century Studios hanno scelto un modo molto più iconico per mostrare queste immagini.

Il trailer è stato lanciato in anteprima mondiale durante il Super Bowl 2024. Si tratta dell’evento sportivo più seguito negli Stati Uniti in quanto è la finale del campionato NFL, il football americano. In occasione della pausa di metà partita, gli spettatori allo stadio e a casa hanno potuto guardare il trailer prima dell’arrivo online.

Pur essendo pensato come un sequel della trilogia incentrata su Cesare, Il Regno del Pianeta delle Scimmie ha ambizioni più grandi. Il regista e gli sceneggiatori stanno provando a realizzare una nuova trilogia dedicata che avrà come protagonista Noa.

Al momento però, non è possibile fare previsioni certe sul futuro della saga. Solo gli incassi determineranno il successo del progetto e influiranno sull’arrivo di nuovi film ambientati nell’universo narrativo de Il pianeta delle scimmie.