Ottenere una quantità illimitata di Giga di traffico dati da utilizzare per navigare sul proprio smartphone con WindTre è sempre più conveniente. Le offerte di questo momento sono disponibili a partire da soli 6,99 euro al mese ma alcune potranno essere attivate da pochi clienti selezionati.

WindTre propone un listino parecchio ampio suddiviso tra le offerte rivolte indistintamente a tutti i nuovi clienti, alcune proposte esclusivamente ai clienti aventi età massima 30 anni e altre destinate ai clienti che effettuano il trasferimento del numero da determinati operatori. Quest’ultime rappresentano le opzioni più convenienti. Ecco, dunque, tutte le offerte con Giga illimitati attualmente disponibili per i nuovi clienti WindTre.

WindTre: tutte le offerte con Giga senza limiti di questo mese!

L’offerta WindTre con Giga illimitati più conveniente del momento è la WindTre GO Unlimited 5G con Easy Pay, dedicata ai clienti Iliad, Fastweb, CoopVoce, LycaMobile e Poste Mobile che effettuano il trasferimento del numero. Il costo della tariffa è di soli 9,99 euro al mese e include: minuti illimitati per le chiamate verso tutti i numeri, 50 SMS verso tutti i numeri e Giga illimitati per la navigazione alla massima velocità disponibile. Trattandosi di un’offerta con servizio Easy Pay incluso, il costo di rinnovo sarà addebitato automaticamente su carta di credito, conto corrente o carta conto.

Gli stessi clienti possono ottenere anche la WindTre GO Unlimited 5G con addebito della spesa mensile su credito residuo. I servizi inclusi restano invariati ma la spesa passa a 10,99 euro al mese.

I nuovi clienti provenienti da operatori differenti e coloro che decideranno di attivare una nuova linea hanno, invece, a disposizione l’offerta WindTre Pack Protect con Easy Pay, disponibile al costo di 19,99 euro al mese. In questo caso, sarà possibile usufruire di: minuti illimitati per le chiamate verso tutti i numeri, 200 SMS verso tutti i numeri e Giga illimitati per la navigazione. In più, i clienti potranno acquistare a costo zero uno smartphone OPPO A78 5G.