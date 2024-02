PlayStation celebra San Valentino con Offerte e Novità pazzesche

In occasione di San Valentino, PlayStation ha deciso di sorprendere i suoi giocatori con una serie di iniziative e offerte speciali che coinvolgono tanto i giochi quanto le sottoscrizioni ai servizi in abbonamento. Fino al 14 febbraio, i giocatori che hanno un servizio in abbonamento PlayStation potranno beneficiare di una promozione esclusiva su Direct.PlayStation.com. Acquistando due o più articoli dallo store online ufficiale, per un valore complessivo superiore a 100 euro, si potrà usufruire di uno sconto del 15% sul totale dell’acquisto.

Le novità non finiscono qui! Da ormai il 6 febbraio, l’esperienza di gioco su PlayStation si arricchisce ulteriormente con l’aggiunta di Marvel’s Spider-Man 2 al catalogo di titoli in versione di prova per gli abbonati al piano Premium di PlayStation Plus. Questo titolo, firmato da Insomniac Games, porterà i giocatori nelle avventure di Peter Parker e Miles Morales, impegnati a fronteggiare le minacce di Kraven e del terrificante Venom. Gli abbonati avranno la possibilità di provare il gioco per un periodo limitato di 2 ore, con la garanzia di mantenere trofei e progressi in caso di acquisto della versione completa.

Offerte e promozioni speciali ideate dalla PlayStation per i suoi utenti

Fino al 4 marzo, gli abbonati a PlayStation Plus avranno la possibilità di ampliare la propria libreria di giochi senza costi aggiuntivi. Tra le novità disponibili troviamo ad esempio Foamstars, uno sparatutto per party online realizzato da Square Enix e disponibile esclusivamente su PlayStation Plus. Altro gioco parecchio interessante è Rollerdrome, un’esperienza che combina azione su pattini e sparatorie in un mix dallo stile artistico molto particolare. Ultimo titolo che vi segnaliamo è Steelrising, un coinvolgente gioco di ruolo d’azione con protagonisti degli automi.

Infine, fino ad oggi, gli utenti avranno l’opportunità di abbonarsi a PlayStation Plus Extra per 12 mesi al prezzo dell’abbonamento Essential, un’offerta riservata esclusivamente ai nuovi abbonati che effettueranno il login con il proprio account PSN sullo Store. PlayStation continua così a dimostrare il suo impegno nel fornire ai giocatori esperienze coinvolgenti e innovative, rendendo la Festa degli Innamorati un momento da celebrare anche per gli appassionati di videogiochi.