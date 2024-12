Apple rinnova l’offerta per iPhone 16 con una nuova linea di custodie Beats, definita “Special Edition”. Questa serie introduce alcune novità rispetto ai modelli lanciati a settembre, noti come “First Edition“. La più evidente è il logo Beats, ora in bella mostra sul retro, elemento che rafforza l’identità del brand. Anche la palette di colori si arricchisce. Infatti, ai già noti Bianco Palladio, Nero Mezzanotte, Azzurro Nilo e Viola Malva si aggiungono altre colorazioni interessanti. Tra cui Sunrise Pink e Twilight Blue, pensati per catturare l’attenzione di coloro più attenti al design.

Stile e funzionalità per tutti i modelli di iPhone 16

Le custodie mantengono un’estetica minimalista e una struttura in plastica rigida, con il lato inferiore aperto per facilitare l’uso. Nonostante l’eliminazione del cerchio indicativo sul retro, necessario per evidenziare la posizione del sistema di ricarica wireless MagSafe nei modelli precedenti, la compatibilità con questa tecnologia rimane invariata. La scritta “Beats“, che compariva lateralmente nei modelli First Edition, ora è stata rimossa per favorire un aspetto più pulito e moderno.

Progettate esclusivamente per la serie iPhone 16 le custodie Beats Special Edition combinano funzionalità e stile. Vendute negli Stati Uniti a 49 dollari, si prevede un prezzo di circa 59€ qualora arrivassero in Europa. Questa mossa segna un ulteriore passo verso l’integrazione del marchio Beats. Storicamente sinonimo di prodotti audio, nel mondo degli accessori per smartphone.

Beats, nato sotto la guida del rapper Dr. Dre e acquisito da Apple alcuni anni fa, si è costruito una forte reputazione nel settore audio. L’espansione verso le custodie per iPhone rappresenta infatti una strategia che punta ad attrarre una clientela giovane e dinamica. Particolarmente interessata a prodotti che uniscono funzionalità e design accattivante.

Le nuove custodie dimostrano così l’impegno di Apple nel valorizzare l’identità del brand. Non limitandosi all’audio ma trasformandolo in un vero e proprio simbolo di stile. Con i nuovi colori e il design aggiornato, queste cover si rivolgono a chi cerca un accessorio che non sia solo pratico, ma che rappresenti anche una dichiarazione di stile.