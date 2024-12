Il colosso Google torna ad essere protagonista nell’ambito degli occhiali smart. Non a caso, infatti, sembrerebbe che l’azienda sia ormai pronta per portare sul mercato tale tipologia di dispositivo smart. Non dimentichiamo che l’azienda di Mountain View sta lavorando da diverso tempo su questo campo e ora sembrerebbe essere arrivato il momento giusto per fare passi avanti importanti.

Google Glass e Project Iris sono, infatti, solamente alcuni dei progetti a cui l’azienda ha lavorato ed effettuato esperimenti negli anni scorsi. Oggi, ad attirare l’attenzione, è però la notizia che vede come protagonista il suo nuovo Project Astra. Scopriamo insieme nel corso di questo nuovo articolo tutti i dettagli in merito.

Google: passi avanti nel settore degli occhiali smart

Tutti noi conosciamo ormai l’azienda di Mountain View poiché in grado di offrire agli utenti servizi utili per effettuare alcune pratiche giornaliere. Oltre a ciò, è ben nota per i suoi dispositivi mobili come gli smartphone. Il campo degli occhiali smart, però, non è un assoluta novità per Google.

Abbiamo infatti più volte sentito parlare di progetti come Google Glass e Project Iris ma oggi non possiamo non parlare del Project Astra. Nello specifico, si tratta di sistema di intelligenza artificiale e tale progetto è emerso in occasione del lancio di Gemini 2.0. Bibo Xu. Proprio in tale occasione, è stato svelato che a testare il progetto Astra sarà un gruppo selezionato di utenti.

Utenti che si occuperanno di effettuare dei test nell’utilizzo di un prototipo di occhiali smart del colosso. Non dimentichiamo che tale tipologia di prodotto si differenzia poiché in grado di implementare un assistente virtuale multimodale pensato appositamente per aiutare gli utenti nella vita di tutti giorni grazie alla possibilità di ricevere assistenza in tempo reale. Non ci resta che attendere ulteriori aggiornamenti in merito a questa nuova soluzione pensata da Google.