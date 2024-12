Sono passati già alcuni giorni dall’annuncio delle dimissioni di Carlos Tavares, amministratore delegato di Stellantis. Dimissioni che, probabilmente, non tutti gli utenti si aspettavano ma i cambiamenti nell’azienda automobilistica italiana sono già stati avviati. Non a caso, in seguito alle dimissioni di Tavares stanno emergendo alcune opinioni contrastanti su alcuni elementi essenziali che contraddistinguevano una delle più importanti aziende del Paese.

Tra le tante, si sta parlando particolarmente del mercato di Stellantis negli Stati Uniti. Per chi non lo sapesse, infatti, nel mercato automobilistico degli Stati Uniti il costruttore sta attraversando un periodo di crisi. Crisi su cui viene posta l’attenzione e viene considerata una conseguenza di alcune scelte effettuare dall’ex numero uno dell’azienda, Carlos Tavares. Scopriamo insieme nel corso di questo nuovo articolo tutti i dettagli in merito.

Stellantis: Tavares e la fine del motore Hemi V8

Le dimissioni di Tavares sono ormai state ufficializzate da giorni ma ora sembrerebbe che si stia puntando il dito contro una particolare scelta da lui effettuata sul mercato degli Stati Uniti, che però vedeva tutti contrari. Nello specifico, il dito viene puntato sulla decisione di porre fine al motore Hemi V8. Fine che, secondo quanto diffuso, vedeva la netta contrarietà da parte della dirigenza degli Stati Uniti. A tal proposito, non sono mancate le parole dello dirigente di Stellantis alla CNBC che, per la questione, avrebbe dichiarato che la volontà comune era quella di continuare a tenere sul mercato l’Hemi, ma la necessità era quella di andare incontro ad una soluzione più ecologica.

La stampa Americana fa dunque sapere che la parola fine al motore Hemi V8 sarebbe stata una scelta quasi esclusiva dell’amministratore delegato Tavares. Tale decisione, vista oggi, sottolinea dunque quanto la dirigenza europea e le richieste degli utenti americani fosse piuttosto disconnessa.

Nonostante tali accuse, dobbiamo ora attendere aggiornamenti per scoprire novità sul futuro di Stellantis. Secondo quanto diffuso finora, il nuovo CEO sarà nominato nel primo semestre del 2025.