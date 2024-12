Anche per questo mese alcuni ex clienti dell’operatore telefonico italiano Vodafone potranno decidere di tornare con l’operatore attivando una delle sue super offerte di rilievo. In particolare, anche questa volta l’operatore ha pensato di stupire, proponendo l’attivazione dell’offerta di rete mobile denominata Vodafone Silver. Si tratta di un’offerta che abbiamo ampiamente avuto modo di conoscere in passato, grazie alla sua estrema convenienza e completezza. Vediamo qui di seguito i dettagli.

Torna in Vodafone, anche a dicembre ritorna con l’offerta Vodafone Silver

Gli ex clienti dell’operatore telefonico italiano Vodafone potranno ritornare attivando un’offerta davvero eccezionale. Come già accennato in apertura, ci stiamo riferendo alla super offerta di rete mobile denominata Vodafone Silver. Quest’ultima è già stata proposta in passato dall’operatore. Ora, però, gli utenti potranno attivare la sua versione più conveniente. In particolare, si tratta della versione dal costo di appena 6,99 euro al mese.

Come spesso succede, anche questa volta l’operatore ha avviato una apposita campagna SMS per avvisare i suoi ex clienti di questa opportunità. Come riportano i colleghi di Mondomobileweb.it, ecco qui di seguito un esempio del messaggio inviato dall’operatore ai suoi ex clienti:

“Con Vodafone 100GB in 5G, minuti e sms illimitati a 6.99E/mese. Attivazione 2.01E, SIM 0E. Attiva in negozio/online entro il 31/12. Dettagli e costi: voda.it/web15”.

Da questo messaggio, possiamo notare come gli ex clienti abbiano tempo fino al 31 dicembre 2024 per poter tornare. Tuttavia, trattandosi di un’offerta personalizzata, è probabile che questa data cambi da utente ad utente.

Ricordiamo che Vodafone Silver include ogni mese fino a 100 GB di traffico dati per navigare anche con le nuove reti di quinta generazione, minuti di chiamate senza limiti verso tutti i numeri fissi e mobile nazionali, sms illimitati verso tutti i numeri e numerosi minuti per chiamare alcune destinazioni straniere. Il tutto ad un costo di 6,99 euro al mese.