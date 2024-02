Nel recente annuncio dei dati finanziari, Nintendo ha svelato le performance di vendita di uno dei suoi titoli di punta, The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom. Nonostante il gioco sia stato un autentico colosso, riuscendo a collocare ben 20 milioni e 280 mila copie su una sola piattaforma, non ha raggiunto la vetta delle vendite nel 2023. A rubargli la scena è stato Hogwarts Legacy, che ha raggiunto la cifra impressionante di 22 milioni di copie entro fine dicembre, risultando, secondo il presidente di Warner Bros. Interactive David Haddad, il gioco più venduto dell’anno nell’intero settore a livello mondiale.

Hogwarts Legacy ha indubbiamente beneficiato del marchio di Harry Potter, conosciuto in tutto il mondo, e ha fatto il suo debutto su una vasta gamma di piattaforme. Inoltre, ha anche beneficiato del prestigioso background di Avalanche come sviluppatore e che ha mostrato un’eccezionale cura nell’ambientazione, un punto di forza del franchise creato da J.K. Rowling. Il gioco continua ancora a godere di una forte domanda di mercato, come dimostrano le vendite ancora in crescita che hanno raggiunto la cifra di 24 milioni solo nel mese di gennaio.

Hogwarts Legacy è il gioco più venduto

Questa impressionante performance ha inevitabilmente scatenato speculazioni su un possibile seguito. Anche se un annuncio ufficiale non è ancora stato fatto, ci sono segnali che suggeriscono che un sequel potrebbe essere già in fase di sviluppo. Un annuncio pubblicato durante l’estate e diverse voci che circolano sulla piattaforma social X, tramite il leaker MyTimeToShineHello, sembrano confermare questa possibilità.

Nel frattempo, Warner Bros. sta lavorando su un nuovo titolo, Harry Potter: Quidditch Champions, focalizzato sul multiplayer cooperativo. Inoltre, l’azienda è impegnata nel continuo miglioramento di Hogwarts Legacy, con l’introduzione di nuove funzionalità previste per la prossima estate. Durante lo stesso periodo, i contenuti esclusivi della versione PlayStation saranno resi disponibili anche su altre piattaforme, ampliando così il pubblico potenziale del gioco.

Tornando ai risultati finanziari di Nintendo, i dati mostrano un notevole successo per la compagnia giapponese. Negli ultimi tre mesi del 2023, Nintendo ha distribuito 6,9 milioni di Nintendo Switch e 66,87 milioni di giochi. Questi numeri portano il totale delle console ibride vendute dalla compagnia a 139,36 milioni di unità, mentre il software ha superato la soglia di 1,2 miliardi di copie.