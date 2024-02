Il mondo della telefonia mobile si sa è governato ogni giorno da una gara condotta dai maggiori operatori telefonici all’interno della quale cercano di conquistarsi la fetta più grossa del mercato attraverso delle promozioni in grado di offrire giga, minuti ed SMS a tutti gli utenti con prezzi decisamente variegati per soddisfare le necessità di tutti.

Come se non bastasse alcune promozioni sono pensate addirittura per rubare i clienti agli altri operatori telefonici con specifiche offerte pensate per la portabilità del numero che garantiscono opzioni molto più vantaggiose rispetto quelle per i nuovi clienti.

Ovviamente in questo contesto è presente anche 1Mobile, la quale per il mese di febbraio febbraio ha introdotto nuovi nuovissime promozioni pensate per accontentare tutti con tantissimi giga vediamole insieme.

4 Super offerte per tutti

Flash 220 Limited edition : quest’ultima offre 220 giga in 4G, con minuti illimitati e 90 SMS al mese, con un costo mensile che la prima volta sarà di 4,99 euro e poi di 9,99 euro al mese, la portabilità è gratuita.

: quest’ultima offre 220 giga in 4G, con minuti illimitati e 90 SMS al mese, con un costo mensile che la prima volta sarà di 4,99 euro e poi di 9,99 euro al mese, la portabilità è gratuita. Special 180 : per i nuovi clienti abbiamo 180Gb in 4G, 80 SMS e minuti illimitati a 8,99 euro al mese.

: per i nuovi clienti abbiamo 180Gb in 4G, 80 SMS e minuti illimitati a 8,99 euro al mese. TOP 150 : 5 euro il primo mese e poi 7,99 euro dal secondo, vi garantisce 150Gb in 4G e minuti illimitati con 50 SMS al mese verso tutti.

: 5 euro il primo mese e poi 7,99 euro dal secondo, vi garantisce 150Gb in 4G e minuti illimitati con 50 SMS al mese verso tutti. Smart Reward: garantisce 50Gb al mese che salgono a 60Gb dopo il terzo rinnovo, minuti illimitati e 40 SMS ad un costo di 5 euro al primo mese e 5,99 euro dal secondo mese in poi.

Se dunque state cercando una nuova offerta ecco quelle messe a disposizione da 1Mobile, ricordiamo che la navigazione è in 4G dal momento che il 5G è ad appannaggio degli operatori maggiori e non quelli virtuali, ciò non toglie che i prezzi sono davvero competitivi e garantiscono una pioggia di Giga decisamente utili soprattutto se non avete una connessione wifi stabile a casa.