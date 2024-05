La piattaforma streaming Netflix ha pubblicato le ultime statistiche mensili relative al mese di aprile 2024 per il suo indice di velocità ISP. Si tratta di un report che informa sulla velocità media delle connessioni a livello a globale. Analizzando i dati forniti è possibile confrontare diversi paesi, e presenta una classifica dei provider che al momento sono in grado di fornire la migliore esperienza streaming.

Il Netflix ISP Speed Index presenta al pubblico una misura della performance della piattaforma durante l’orario serale, definito prime time, con un determinato ISP. Dunque, non rispetta la performance complessiva per altri tipi di servizi. Inoltre, non sono compresi nemmeno i dati trasmessi con la rete di vari provider.

Netflix: ecco i migliori provider

Quando si parla della visione di Netflix una maggiore velocità si traduce, generalmente, in una qualità migliore delle immagini. Inoltre, anche i tempi di avvio risultano più rapidi ed è presente un numero minore di interruzioni durante la visione.

Secondo il report presentato, anche l’Italia fa parte dei 34 paesi che occupano la prima fascia della classifica. Si tratta della sezione con la connessione media in download più veloce, ovvero pari a 3 Mbps. Quest’ultima è la velocità di download minima che è stata consigliata da Netflix per una miglior fruizione dei contenuti offerti sulla piattaforma in HD 720p.

Per quanto riguarda lo streaming in FHD 1080p, invece, la velocità consigliata sale a 5 Mbps o anche più alta. Infine, quando si parla dell’UHD 4K, riservato solo agli abbonamenti Netflix Premium, è di 15 Mbps o superiore. Ma quali sono i provider che in Italia hanno presentato una performance migliore?

Secondo quanto riportato sembra che la prima fascia, quella da 3 Mbps medi, sia occupata da sei nomi. Si tratta di Iliad, Vodafone Italy, Fastweb, Telecom Italia e Sky WiFi.

Nella seconda fascia, con media 2.8 Mbps troviamo Tiscali, Wind e EOLO. Infine, per quanto riguarda la sezione da 2.6 Mbps è presente solo Linkem.