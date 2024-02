In un mercato sempre più competitivo, ho.Mobile, il marchio low–cost di Vodafone, si distingue per le sue tariffe aggressive e vantaggiose, rivolte soprattutto a coloro che provengono da operatori come Iliad, Fastweb e altri gestori virtuali. L’obiettivo dell’operatore telefonico è chiaro: conquistare nuovi clienti e mantenere quelli esistenti offrendo servizi convenienti e di qualità.

Le super offerte di ho.Mobile

Attualmente, ho.Mobile propone due offerte particolarmente interessanti per chi effettua la portabilità del proprio numero. Entrambe le offerte includono minuti ed SMS illimitati, ma si differenziano per il traffico dati incluso: 100GB al mese per l’offerta a 5.99€ e 180GB al mese per quella a 7.99€. È importante sottolineare che sia la SIM che l’attivazione sono totalmente gratuite, rendendo le offerte ho.Mobile ancora più allettanti per i potenziali clienti.

Ma le vantaggiose tariffe non sono l’unico punto di forza di ho.Mobile: numerosi servizi aggiuntivi sono inclusi gratuitamente per tutti gli utenti. Tra questi, spiccano ho.Riparti, che consente di continuare a navigare anche dopo aver esaurito i Giga inclusi nell’offerta, e la possibilità di utilizzare la rete 4G con velocità fino a 30 Mbps, garantendo così un’esperienza di navigazione veloce e fluida.

Inoltre, è disponibile il servizio per la navigazione in hotspot, che consente di condividere la propria connessione internet con altri dispositivi, e il numero 42121 per verificare il proprio credito residuo in qualsiasi momento. Gli utenti ho.Mobile possono anche usufruire del servizio SMS ho.Chiamato, che fornisce informazioni dettagliate sulle chiamate ricevute, e dell’avviso di chiamata. In questo modo viene fornita ai clienti dell’operatore la possibilità di essere sempre aggiornati sulle chiamate perse quando il proprio smartphone è spento o risulta non raggiungibile.

Infine, ho.Mobile offre per tutti i suoi utenti il servizio di trasferimento di chiamata. Quest’ultimo servizio consente di ricevere le chiamate sul proprio numero anche quando si è impegnati su un altro dispositivo o in un’altra linea. Questo ampio ventaglio di servizi, tutti gratuiti, unito alle tariffe competitive e ad una rete affidabile e sicura (quella di Vodafone), rendono ho.Mobile una scelta ideale per tutti coloro che cercano per i propri smartphone convenienza e qualità nel proprio operatore telefonico.