Il mondo della telefonia mobile è una selva popolata dai vari operatori telefonici che ogni giorno cercano di conquistare il mercato grazie alle loro offerte variegate e pensate per accontentare tutti i malati offrendo diverse possibilità a prezzi variabili ma comunque competitivi.

Ovviamente tra questi è presente anche ho. mobile che come tutte le altre aziende cerca di conquistare la fetta più grossa del mercato con offerte ad hoc per tutti i clienti e le loro necessità, l’operatore vestito di viola vanta infatti un bacino di utenti decisamente importante conquistato negli anni ma certamente non intende fermarsi e adagiarsi sugli allori ecco dunque perché anche a febbraio ha deciso di proporre delle nuove offerte con prezzi decisamente interessanti.

Ecco le offerte disponibili per Febbraio 2024

Offerta: ho. 6,99

Caratteristiche: 100 GB, Chiamate Illimitate, SMS Illimitati

Costo mensile tariffa: 6.99 €/mese

Caratteristiche: 180 GB, Chiamate Illimitate, SMS Illimitati

Costo mensile tariffa: 7.99 €/mese

Caratteristiche: 230 GB, Chiamate Illimitate, SMS Illimitati

Costo mensile tariffa: 9.99 €/mese

Come potete ben leggere le offerte sono decisamente vantaggiose e puntano principalmente offrire un quantitativo di giga decisamente importante in grado di soddisfare sostanzialmente chiunque, sia chi utilizza molti dati ma non ne è dipendente sia chi invece consuma dati sudati e dunque necessita di un quantitativo decisamente maggiore.

Si tratta dunque di offerte decisamente vantaggiose che consentono la navigazione in 4G LTE ma non in 5G, ricordiamo infatti che il 5G al momento in Italia è disponibile solo con alcuni operatori ma non con quelli virtuali, dunque se siete interessati a un’offerta con la connessione di nuova generazione dovrete puntare a una tra TIM, Windtre, Fastweb, Vodafone Vodafone e Iliad.

Se invece il 4G vi basta per le vostre necessità ecco le offerte proposte ho. Mobile attivabili comodamente online da casa vostra con un costo di attivazione gratuito e la spedizione della Sim anche.