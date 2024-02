Le Serie TV su Netflix da guardare se ti è piaciuta Griselda

La serie televisiva Netflix “Griselda” ha catturato l’attenzione del pubblico di tutto il mondo con la sua narrazione avvincente e la magistrale interpretazione di Sofia Vergara nel ruolo della famigerata narcotrafficante Griselda Blanco.

Ambientata negli anni ’70 e ’80 a Miami, la storia di Griselda Blanco è stata descritta come uno dei migliori successi della piattaforma di streaming Netflix, al punto che gli spettatori si ritrovano senza nulla da guardare una volta terminati tutti gli episodi dopo una maratona sfrenata.

4 Serie TV su Netflix con trame intriganti

Per soddisfare la fame di intrighi e azione dei fan di Griselda, alcune altre serie televisive simili che offrono trame avvincenti e personaggi memorabili. Siamo abbastanza certi che già molti di questi titoli li conosciate, ma se non dovesse essere così, allora non fateveli scappare.

Ecco 4 serie tv da vedere immediatamente:

Narcos: questa serie è una delle migliori scelte per gli amanti di Griselda. Racconta la vera storia del narcotrafficante colombiano Pablo Escobar e dei suoi complici nel commercio della cocaina. Con una narrazione avvincente, esplora il mondo oscuro del traffico di droga e mostra il suo impatto sulla società colombiana e internazionale; Regina del Sud: una serie che si avvicina a Griselda per trama, atmosfera e la presenza di una forte protagonista femminile è Regina del Sud. Segue le vicende di Teresa Mendoza, una donna messicana che inizia la sua ascesa nel mondo del narcotraffico dopo essere fuggita dal Messico e rifugiata in Spagna; Ozark: questa serie crime-drama segue la storia di Marty Byrde, un consulente finanziario che si trasferisce con la sua famiglia agli Ozarks per sfuggire a un programma di riciclaggio di denaro andato storto. Condividendo temi di corruzione e potere, ma anche dell’importanza della famiglia, Ozark offre una trama coinvolgente e personaggi complessi; Breaking Bad: un’altra serie iconica da non perdere è Breaking Bad. Segue la trasformazione di Walter White, un insegnante di chimica del liceo che decide di produrre metanfetamine dopo aver scoperto di avere il cancro. La serie offre una profonda esplorazione del mondo della droga e del crimine, insieme a un’intensa caratterizzazione dei personaggi.

Le quattro serie offrono un’ampia varietà di trame e atmosfere, tutte accomunate dall’intensa narrazione e dalla presenza di protagonisti carismatici. Se sei alla ricerca di intrighi, azione e personaggi indimenticabili dopo aver visto Griselda, queste serie non ti deluderanno. Buona visione!