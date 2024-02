Il Fixed Wireless Access (FWA) rappresenta una soluzione innovativa per fornire connessioni Internet ad alta velocità in aree dove l’installazione della fibra ottica fisica non è praticabile o conveniente. Questa tecnologia, sfrutta onde radio anziché cavi tradizionali per trasportare i dati, rendendo possibile l’accesso alla banda larga e ultra larga anche in zone rurali o montane.

Il FWA si basa sull’uso di onde elettromagnetiche per il trasporto dei dati. Questi viaggiano da ponti radio e ripetitori fino alla centrale dotata di fibra ottica, da cui vengono distribuiti agli utenti tramite onde radio. L’utente si connette attraverso un router che riceve il segnale radio e lo distribuisce in casa tramite Wi-Fi o cavo ethernet. In questo modo, offre prestazioni paragonabili a quelle della connessione tradizionale via fibra.

Vantaggi della connessione FWA

Il principale vantaggio del FWA è la possibilità di fornire accesso ad Internet ad alta velocità anche in aree non coperte dalla fibra ottica fisica. Questo permette di superare il digital divide e di offrire servizi di banda larga fino a 100 Mbit teorici in luoghi dove la connessione tradizionale risulta impraticabile.

Ma non è tutto rose e fiori, la tecnologia radio del FWA può essere soggetta a interferenze o buchi di copertura, che possono influire sulla qualità della connessione. È fondamentale garantire una copertura affidabile e stabile per garantire prestazioni ottimali agli utenti. Secondo la Delibera 292-18 dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni (Agcom), le soluzioni FWA sono considerate equiparate alle connessioni FTTC (Fiber To The Cabinet). Offrendo velocità comparabili fino a 30 Mbit. Ciò rende il FWA una valida alternativa dove la fibra fisica non è disponibile fino all’abitazione (FTTH – Fiber To The Home).

Insomma, il Fixed Wireless Access rappresenta un’importante evoluzione tecnologica nel campo delle telecomunicazioni. Permettendo di portare Internet ad alta velocità in aree precedentemente escluse dalla copertura della fibra ottica. Malgrado alcune sfide legate alla tecnologia radio, il FWA offre una soluzione efficace e conveniente per superare il digital divide e garantire l’accesso universale alla banda larga e ultra larga.