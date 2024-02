La connessione fibra Fixed Wireless Access (FWA) ha introdotto un sistema ibrido innovativo, combinando le caratteristiche delle reti fisse con le potenzialità delle connessioni wireless. Questo approccio si è rivelato essenziale per portare la banda larga e ultralarga nelle aree remote e difficilmente raggiungibili dalla rete tradizionale.

La fibra FWA, acronimo di Fixed Wireless Access, rappresenta una soluzione avanzata che utilizza frequenze radio per la trasmissione dati. A differenza della fibra FTTC o dell’ADSL, questa tecnologia non si basa su cavi in rame, ma sfrutta le onde radio per inviare segnali tra due stazioni fisse. L’antenna radio di base, nota come “tower,” gioca un ruolo cruciale distribuendo il segnale in modalità wireless.

Architettura tecnologica mista Fibra-Radio

La fibra FWA, anche denominata FTTT (fiber to the tower), impiega cavi in fibra ottica che raggiungono un’antenna ricevente (ponte radio). Quest’ultima trasmette onde radio a ripetitori e router degli utenti, sfruttando frequenze radio dedicate. I dispositivi consegnati agli utenti convertono il segnale radio, consentendo una connessione internet ad alta velocità senza l’uso di cavi telefonici o fibre ottiche.

L’installazione della fibra FWA può avvenire in due modi: esterna o interna.

Nel primo caso, viene posizionata un’antenna all’esterno dell’abitazione, accoppiata a un router all’interno. Questo modem con antenna integrata trasmette il segnale via Wi-Fi nell’intera casa, eliminando la necessità di un telefono fisso.

Vantaggi e considerazioni sulla FWA

La FWA offre numerosi vantaggi, tra cui maggiore flessibilità, facilità di installazione e velocità di connessione fino a 100 megabit. Ma, ostacoli fisici come alberi o edifici possono influenzare la stabilità e la pulizia del segnale radio. Nonostante alcune criticità, la fibra FWA si posiziona come una tecnologia di connessione alternativa, particolarmente adatta per zone isolate o difficilmente raggiungibili.

La copertura della FWA in Italia è già consolidata, con operatori come Linkem ed Eolo, oltre ai principali operatori telefonici come Tim, Vodafone, WindTre, Tiscali e Fastweb, che adottano questa tecnologia nelle zone non coperte dalla fibra ottica. Le offerte variano da 19,90 a 29,90 euro al mese, a seconda dell’operatore e della velocità di connessione.