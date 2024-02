Tutti quanti conosciamo Shazam, e no, non stiamo parlando del supereroe della DC. Ma parliamo del servizio per gli smartphone con il quale è possibile identificare qualsiasi canzone in pochi secondi.

Da quando è nata, nel 1999, Shazam ha cambiato il modo di riconoscere i brani via software. Prima di essa, tutti i software che riconoscevano le canzoni si basavano sul riconoscimento del testo e sull’ascolto del parlato. Questi software però avevano un enorme punto debole, ovvero le canzoni senza un testo cantato. Infatti per questi software era impossibile riconoscere brani composti solo dalla strumentale, come ad esempio la musica classica e le versioni strumentali delle canzoni.

Shazam invece è molto più efficace, perché punta sul riconoscimento tramite i “pattern”, dati che caratterizzano in maniera univoca i brani. Questi pattern sono presenti anche nelle cover, versioni strumentali e nelle infinità di reinterpretazioni di una canzone.

Durante il riconoscimento di un brano possono essere presenti delle distorsioni causate dall’ambiente circostante oppure dallo strumento che riproduce la canzone. Shazam è pronto ad ogni evenienza, infatti grazie ad uno spettrogramma può riconoscere i suoni non necessari per identificare una canzone.

Con iOS 17.3 Shazam introduce una nuova funzione

Con l’arrivo di iOS 17.3, Apple ha migliorato anche Shazam. Per chi vuole conoscere il titolo della canzone che si sta ascoltando, il nuovo sistema operativo permetterà di scoprirlo con una versione più potente dell’app.

L’aggiornamento di Shazam è disponibile per il download su App Store. Questo aggiornamento ha introdotto la possibilità di identificare i brani che si stanno producendo su altre app anche mentre si usano le cuffie. Shazam, anche prima dell’aggiornamento era in grado di riconoscere le canzoni da altre app, ma non era possibile farlo quando al dispositivo erano connesse delle cuffie o degli auricolari.

L’aggiornamento, che era da molto tempo richiesto dagli utenti, permette di non usare necessariamente le AirPods per accedere alla funzione. Basterà aprire l’app, e controllare l’icona delle cuffie per avere la conferma che siano collegate, dopodiché potrai iniziare a riconoscere la musica presente all’interno delle app oppure intorno a te.