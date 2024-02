Scegli oggi VODAFONE con le SILVER da 7 EURO al mese

Risulta estremamente complesso il procedimento di recupero degli utenti per Vodafone, che però ci sta provando in ogni modo. In un periodo dove le rimodulazioni stanno facendo scappare diverse persone, il gestore anglosassone ha trovato anche il bandolo della matassa utile per recuperare un gran numero di vecchi clienti.

Dopo aver visto come gli altri gestori hanno continuato a mettere su sempre più utenti, Vodafone ha elaborato la sua strategia. Il gestore leader europeo per quanto riguarda la rete mobile, ha deciso di intervenire con qualcosa di già visto.

Vodafone, le migliori opportunità si nascondo sotto il nome delle Silver

Sono ritornate ufficialmente le celebri offerte Silver, promozioni mobili piene di giga e altri contenuti molto amati.

L’obiettivo è lasciarle disponibili ancora per qualche settimana, con tutti i contenuti e con i prezzi del momento. La prima è già emblematica per quello che offre: ci sono infatti chiamate senza limiti verso chiunque, messaggi illimitati verso tutti e infine un numero di ben 100 giga per navigare sul web utilizzando le reti 4G sparse sul territorio. Il costo mensile equivale ad un totale di 7,99 €.

Non è meno interessante la seconda offerta che, anzi, mostra qualcosa in più rispetto alla prima. Questa Silver è leggermente più costosa in quanto il prezzo mensile equivale a 9,99 € al mese, ma offre anche 150 giga in 4G. Anche qui ovviamente ci sono minuti ed SMS senza limiti verso tutti.

Per quanto concerne la compatibilità con gli utenti in arrivo, solo coloro che provengono da determinati gestori potranno sottoscriverle. Vodafone ha deciso di dichiarare apertamente guerra a Iliad e ai gestori virtuali. Per questo motivo saranno solo gli utenti provenienti da queste fazioni a poter scegliere le nuove Silver.

In molti non sanno che scegliendo poi il servizio di pagamento automatico mensile SmartPay, si potranno avere 50 giga ulteriori. Chiaramente saranno cumulabili con quelli presenti nell’offerta scelta.