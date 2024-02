Vodafone SHOW a febbraio, i PREZZI delle Silver sono FOLLI

Servivano tante nuove offerte che potessero battere la concorrenza e Vodafone ha optato per due soluzioni. Come volevasi dimostrare, il celebre gestore anglosassone non ha perso tempo ed ha studiato una strategia utile per recuperare pubblico. Dopo aver visto i frutti durante l’ultima parte del 2023 con due soluzioni straordinarie, ha deciso di riproporle nel 2024.

Sono ritornate pertanto le famosissime Silver, offerte che ogni mese garantiscono il meglio ad una qualità di rete straordinaria. I prezzi sono contenuti e soprattutto sono disponibili solo per alcuni utenti, non per tutti.

Vodafone offre promozioni senza rivali, sono tornate ufficialmente le Silver

Venendo ai contenuti disponibili all’interno delle offerte mobili che Vodafone ha ripristinato per battere la concorrenza e recuperare utenti, è tutto chiaro fin dall’inizio.

La prima delle due Silver, la soluzione che costa meno, riesce a garantire tutto tra minuti, messaggi e giga. Con minuti senza limiti si potrà telefonare chiunque tra gestori fissi e mobili, esattamente come nel caso dei messaggi senza limiti che potranno essere inviati a chiunque. Per quanto concerne invece la rete mobile, si potrà navigare sfruttando ben 100 giga in 4G tutti i mesi. Il prezzo è una vera e propria occasione: l’offerta costa solo 7,99 € al mese per chiunque riesca a sottoscriverla.

Si passa poi alla seconda opportunità, quella Silver che tutti desiderano per via dei suoi contenuti. Partendo dai minuti, che anche in questo caso sono senza limiti, si passa ai messaggi, ancora illimitati verso tutti. Il vero colpo sta nel riuscire ad ottenere questa offerta per via dei giga che sono 150 in 4G. Il prezzo mensile, vera e propria occasione, corrisponde a 9,99 €.

L’altra grande soluzione riguarda il metodo di pagamento; scegliendo infatti di pagare automaticamente ogni mese con SmartPay, si otterranno 50 giga in più da accumulare con quelli disponibili in una delle due Silver scelte. Ricordiamo che sono offerte disponibili solo per chi viene da Iliad o da un gestore virtuale.