Un team di ricercatori dell’Ecole Polytechnique Fédéral di Losanna (EPFL, Svizzera), in collaborazione con gli scienziati dell’Istituto di Tecnologia di Tokyo, ha recentemente compiuto una scoperta epocale nel campo dell’energia solare.

La loro ricerca, pubblicata su Physical Review Applied, ha rivelato la possibilità di trasformare i comuni vetri delle finestre in generatori di energia elettrica simili ai pannelli fotovoltaici.

I ricercatori hanno utilizzato vetri di tellurite, composti principalmente da biossido di tellurio (TeO2), e hanno esposto il materiale alla luce pulsata dei laser a femtosecondi. Questa esposizione ha provocato una modificazione parziale della struttura molecolare del vetro, creando nanocristalli di tellurio che si alternano con le molecole di biossido di tellurio. Questi “pattern fotoconduttori” risultanti hanno dimostrato di consentire il passaggio di corrente elettrica quando esposti alla luce.

Applicazioni potenziali della nuova scoperta

Secondo Yves Bellouard, direttore del laboratorio Galatea dell’EPFL, questa scoperta apre la strada a una vasta gamma di applicazioni potenziali.

I pattern creati sulla superficie del vetro di tellurite sono in grado di generare corrente elettrica anche a distanza di mesi, quando esposti a diverse lunghezze d’onda della luce, dall’ultravioletto allo spettro visibile. Questa tecnologia offre la possibilità di trasformare le finestre degli edifici in generatori di energia pulita e rinnovabile.

Un aspetto rivoluzionario di questa tecnica è che non richiede l’uso di altri materiali oltre al vetro di tellurite e al laser a femtosecondi. In più, il materiale risultante è completamente trasparente, a differenza dei tradizionali pannelli fotovoltaici che sono spesso scuri o colorati per massimizzare l’assorbimento solare.

Ciò rende le finestre fotovoltaiche esteticamente gradevoli e adatte all’installazione in edifici residenziali e commerciali.

Prospettive Future

Anche se questa scoperta rappresenta un importante passo avanti nell’ambito delle energie rinnovabili, è importante notare che siamo ancora alle prime fasi della ricerca. Sarà necessario del tempo prima che la tecnologia possa essere trasferita dal laboratorio alla produzione su larga scala.

Ad ogni modo, il potenziale delle finestre fotovoltaiche per rivoluzionare il settore dell’energia solare è innegabile. In più, il continuo sviluppo e affinamento di questa tecnologia promette di trasformare radicalmente il panorama urbano verso un futuro più sostenibile e verde.