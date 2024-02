L’operatore telefonico Iliad è letteralmente impazzito. Quest’ultimo ha infatti da poco deciso di fare qualcosa di davvero inaspettato e che farà felici un gran numero di utenti. L’operatore ha infatti deciso di far tornare a grande richiesta due delle sue super offerte di rete mobile. Ci riferiamo in particolare alle offerte mobile denominate Iliad Flash 200 e Iliad Flash 150. Anche questa volta, però, le due offerte saranno disponibili per poco tempo.

Iliad decide di far tornare le sue super offerte Iliad Flash 200 e Iliad Flash 150

Nel corso delle ultime ore l’operatore telefonico Iliad ha stupito, facendo tornare in veste ufficiale non una, ma addirittura due offerte di rete mobile. Come già accennato in apertura, stiamo parlando delle offerte mobile denominate Iliad Flash 200 e Iliad Flash 150. Entrambe sono caratterizzate dell’elevato rapporto tra qualità e prezzo e permettono agli utenti di navigare senza pensieri.

Nello specifico, entrambe le offerte includono ogni mese minuti di chiamate senza limiti verso tutti i numeri fissi e mobile nazionali ed SMS illimitati verso tutti i numeri.

Le due offerte includono poi anche minuti per chiamare le seguenti destinazioni straniere: Azzorre, Germania, Andorra, Austria, Belgio, Brasile, Bulgaria, Cina, Cipro, Corea del Sud, Croazia, Danimarca, Spagna, Estonia, Finlandia, Francia, Gibraltar, Grecia, Guadalupa, Guam, Guernsey, Guyana, Hong Kong, Ungheria, Isola di Man, Arcipelago delle Canarie, India, Irlanda, Islanda, Israele, Jersey, Lettonia, Liechtenstein, Lituania, Lussemburgo, Madera, Malta, Martinica, Mayotte, Norvegia, Nuova Zelanda, Paesi Bassi, Perù, Polonia, Portogallo, Puerto Rico, Slovacchia, Repubblica Ceca, Riunione, Romania, Regno Unito, San Marino, Slovenia, Svezia, Svizzera e Taiwan.

Iliad Flash 200 include poi ogni mese fino a 200 GB di traffico dati validi per navigare anche con connettività 5G. Il costo per il rinnovo mensile è di 9,99 euro. Iliad Flash 150, invece, include ogni mese fino a 150 GB di traffico dati, validi per navigare con connettività 4G. In questo caso, l’offerta ha un costo di 7,99 euro al mese.

Come già detto, le offerte saranno disponibili per un breve periodo di tempo, ovvero fino al 29 febbraio 2024.