La 74ª edizione del Festival di Sanremo è quasi al termine, e l’attesa per scoprire chi sarà incoronato vincitore cresce di minuto in minuto. Nel frattempo, sono emerse alcune informazioni interessanti riguardo alle preferenze degli utenti di Alexa e Amazon Music.

È emerso che l’artista più richiesto su Amazon Music tramite Alexa sin dall’inizio del festival è Annalisa, con il brano “Sinceramente“, seguita da Angelina Mango con “La noia” al secondo posto e Loredana Bertè con “Pazza” al terzo posto. Questi dati indicano una forte affinità del pubblico con le performance di queste artiste e i loro rispettivi brani, suggerendo una possibile corsa al podio durante la finalissima.

Gli artisti di Sanremo più richiesti su Amazon Music

Mentre l’emozione per la serata finale cresce, gli utenti possono continuare a interagire con Alexa per restare aggiornati su tutto quello che accade durante la settimana sanremese. Infatti, gli utenti, possono rimanere aggiornati sulle ultime novità riguardanti il Festival ponendo delle semplici domande. Possono chiedere ad Alexa di fornire le pagelle su Sanremo per conoscere le opinioni della piattaforma su artisti, ospiti e conduttori, partecipare al sondaggio su Sanremo per esprimere le proprie preferenze riguardo alle esibizioni, ai look e agli eventi più rilevanti dello spettacolo musicale più seguito di Italia.

Amazon, seguendo quelli che sono i suoi principi cardine, cerca di focalizzarsi sui suoi utenti anche quando si parla di Sanremo. Grazie al suo proposito di essere un’azienda sempre innovativa e di tendenza, attraverso al suo servizio musicale, Amazon accompagna tutti gli appassionati di musica, e non solo, con una serie di servizi orientati alle esigenze e ai desideri degli utenti che in questi giorni sono particolarmente concentrati su Sanremo.

Amazon Music, infatti, si pone come un vero e proprio ponte tra fan, artisti e creatori, offrendo un’ampia gamma di contenuti audio come playlist curate, live streaming degli artisti, podcast esclusivi e molto altro ancora. Con l’abbonamento Prime, i membri possono accedere a tutti questi contenuti senza pubblicità. Mentre con Amazon Music Unlimited possono godere di un catalogo ancora più vasto e dell’audio in alta definizione.

L’attesa per la serata finale del Festival di Sanremo è palpabile, e mentre i fan si preparano a scoprire chi sarà il vincitore, possono continuare a vivere l’emozione dell’evento attraverso le esperienze offerte da Amazon e Amazon Music, rimanendo sempre connessi e aggiornati.