WindTre, operatore di telecomunicazioni, continua a migliorare l’esperienza dei suoi clienti con l’aggiunta di nuovi dispositivi compatibili con il servizio Wi-Fi Calling.

Lanciato poco più di un anno fa, il Wi-Fi Calling consente agli utenti di trasferire le chiamate vocali dalla rete cellulare a una rete wireless. Garantendo una connessione stabile anche in situazioni di copertura cellulare limitata.

WindTre e la crescente lista dei dispositivi compatibili

In un recente aggiornamento, WindTre ha ampliato ulteriormente la lista dei dispositivi compatibili, includendo marchi popolari come Samsung, Xiaomi, OPPO e Realme.

Tra le nuove aggiunte figurano dispositivi come:

Oppo Reno 8 Pro 5G;

Realme 11 Pro 5G;

Realme C53;

Samsung Galaxy A15;

Samsung Galaxy A24T;

Xiaomi Redmi 12.

Questo ampliamento offre ai clienti una gamma ancora più ampia di opzioni per usufruire del Wi-Fi Calling.

Benefici del Wi-Fi Calling

Il Wi-Fi Calling offre numerosi vantaggi agli utenti. Consentendo loro di effettuare e ricevere chiamate vocali anche in aree con segnale cellulare debole o assente.

Questo servizio si rivela particolarmente utile in edifici con pareti spesse o in zone rurali dove la copertura cellulare potrebbe essere limitata. In più, il Wi-Fi Calling può essere utilizzato durante i viaggi internazionali, consentendo agli utenti di effettuare chiamate senza costi aggiuntivi tramite connessioni Wi-Fi disponibili.

Per poter usufruire del Wi-Fi Calling gratuitamente, gli utenti devono possedere uno dei dispositivi presenti nell’elenco di compatibilità e assicurarsi che il dispositivo sia aggiornato all’ultima versione del sistema operativo.

Sarà poi necessario abilitare l’opzione “Chiamata Wi-Fi” o “Effettua chiamate tramite Wi-Fi” nelle impostazioni del telefono. Questo assicura che il dispositivo utilizzi correttamente la connessione Wi-Fi per le chiamate vocali.

Con l’aggiunta continua di nuovi dispositivi compatibili, WindTre dimostra il suo impegno nel fornire ai clienti le migliori soluzioni di comunicazione. Il servizio Wi-Fi Calling si conferma un’opzione conveniente e affidabile per garantire la continuità delle chiamate vocali, anche in condizioni di segnale cellulare limitato. Gli utenti possono ora godere di una maggiore flessibilità e tranquillità nelle loro comunicazioni, grazie alla crescente lista di dispositivi compatibili offerti da WindTre.