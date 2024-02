Subaru Italia ha svelato con orgoglio la quarta generazione del suo crossover, ora ribattezzato Crosstrek, erede della famiglia XV. Questo nuovo nome, derivato dall’unione di “crossover” e “trekking“, riflette l’essenza di un veicolo che offre libertà e capacità per esplorare ogni tipo di terreno.

Nel 2011, Subaru ha lanciato la XV con l’obiettivo di creare un veicolo versatile ed esteticamente accattivante. In undici anni, la XV ha conquistato il cuore di oltre 2.200.000 acquirenti in tutto il mondo, di cui 127.000 in Europa e 17.000 in Italia. Oggi, la nuova Crosstrek porta avanti questo leggendario patrimonio, offrendo una combinazione unica di trazione integrale Symmetrical All-Wheel Drive (S-AWD) e un powertrain ibrido e-BOXER.

Una storia di successo continua: la Subaru XV evolve in crosstrek

Il sistema e-BOXER della nuova Subaru XV è composto da:

Un motore a quattro cilindri orizzontali contrapposti da 2,0 litri;

Un motore elettrico integrato nella trasmissione Lineartronic che offre una guida reattiva e confortevole.

Il Symmetrical All-Wheel Drive, caratteristica distintiva dei veicoli Subaru, garantisce sicurezza e prestazioni ottimali in qualsiasi condizione atmosferica. Il nuovo modello Global Platform migliora ulteriormente la stabilità di guida e la sicurezza, grazie a una maggiore rigidità e una struttura ottimizzata.

Design rinnovato: estetica e funzionalità

Il design esterno della Crosstrek riflette la sua natura avventurosa, con linee dinamiche e una griglia anteriore più ampia. Gli interni, spaziosi e confortevoli, offrono una combinazione di estetica raffinata e funzionalità avanzate.

Con una capacità di carico fino a 1.314 litri e sedili posteriori abbattibili, la Crosstrek è pronta ad affrontare qualsiasi avventura.

Il sistema di infotainment della Crosstrek offre un’interfaccia intuitiva e una connettività avanzata con Apple CarPlay e Android Auto. La sicurezza è garantita dalla tecnologia EyeSight Driver Assist, che include funzioni di prevenzione delle collisioni e monitoraggio del conducente.

Disponibilità e prezzi

La nuova Subaru Crosstrek è disponibile in tre allestimenti e nove colori di carrozzeria, con prezzi che vanno da 37.900 € a 42.150 €. Per ulteriori informazioni sugli allestimenti e sulla disponibilità, è possibile visitare il sito ufficiale di Subaru Italia.

Subaru Italia è impegnata nella commercializzazione di vetture, ricambi e accessori dal 1985. Con sede a Milano, Subaru Italia gestisce anche i mercati di Austria, Slovacchia, Slovenia, Croazia, Bulgaria e Grecia. Grazie a una rete di oltre 100 rivenditori e 200 officine autorizzate, Subaru continua a offrire ai suoi clienti veicoli affidabili e prestazioni eccezionali.