Apple ha recentemente rivelato la sua ambiziosa programmazione per la primavera e l’estate di Apple TV+ attraverso un emozionante video teaser che promette ben 12 nuove serie originali. Questo annuncio ha catturato l’attenzione di tutti generando un’enorme anticipazione tra gli appassionati di televisione e streaming.

Tra le nuove produzioni, in arrivo a febbraio, spiccano titoli come “The New Look“, che esplora il mondo della moda moderna durante la Seconda Guerra Mondiale attraverso le vicende di icone come Christian Dior e Coco Chanel. Inoltre, gli spettatori potranno immergersi nelle intricate trame di “Constellation“, un nuovo thriller fantascientifico interpretato da Noomi Rapace e Jonathon Banks. La combinazione di suspense e elementi futuristici promette di tenere incollati gli spettatori alle loro poltrone.

Le aggiunte al catalogo di Apple TV+

Il mese di marzo porta con sé l’attesa “Manhunt“, che segue la caccia a John Wilkes Booth dopo l’assassinio di Lincoln. Questa serie storica promette di mescolare abilmente eventi reali con dramma e tensione, offrendo una narrazione avvincente e coinvolgente.

Tra le produzioni più attese spicca anche “Sugar“, una nuova serie che segna il ritorno di Colin Farrell sul piccolo schermo.

Aprile ci regala poi “Benjamin Franklin“, una miniserie che vede Michael Douglas interpretare il ruolo del famoso politico e inventore. Con una narrazione ricca di dettagli storici questa serie promette di essere un vero e proprio viaggio nel passato.

Nel mese di maggio arriverà “Dark Matter“, un thriller sci–fi basato sul romanzo di Blake Crouch e interpretato da Joel Edgerton.

A giugno, invece, verrà rilasciata “Presumed Innocent“, una miniserie in otto episodi che vede Jake Gyllenhaal tra i protagonisti. Previsto per la prossima estate è anche il lancio di “Land of Women“, un dramma bilingue (inglese e spagnolo) con un cast stellare che include Eva Longoria.

Inoltre, Apple ha confermato il ritorno di alcune serie di successo, tra cui “The Big Door Prize“, “Loot“, “Trying“, e “Acapulco“, che continueranno a intrattenere gli spettatori con nuove e appassionanti trame e avventure imperdibili.

Con questo ricco e variegato programma, Apple TV+ si prepara a stupire e conquistare il pubblico di tutto il mondo, confermando il suo impegno nell’offrire contenuti di alta qualità e produzioni originali in grado di catturare l’interesse di un vasto pubblico globale. Non resta che attendere con trepidazione l’arrivo di queste emozionanti novità sulla piattaforma di streaming di Apple.