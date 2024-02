TIM ha le offerte da SCEGLIERE subito: hanno 100 e 150 GIGA

Il principale obiettivo di un gestore forte e famoso come TIM è quello di dominare e non c’è dubbio su questo. Qualche dubbio però gli utenti durante gli ultimi anni lo hanno nutrito in merito all’efficienza delle offerte del provider, che effettivamente stava venendo un po’ meno. A tal proposito TIM ha voluto dare una rispolverata alle sue cartucce per spararle tutte in una volta, lanciando una nuova campagna promozionale.

Si tratta di quella dedicata alle offerte Power, tutte piene di contenuti e di grande spessore dal punto di vista della qualità. I prezzi sono bassissimi proprio come piace al pubblico.

TIM vuole sbancare: ecco le due nuova Power per dominare

Quando si parla della prima delle due offerte in questione, il risultato è già ottimale in quanto c’è davvero di tutto al suo interno. Non mancano i minuti così come non mancano i messaggi e i giga per navigare sul web liberamente. La Power Iron comprende infatti al suo interno la possibilità di telefonare senza limiti a chiunque tra i gestori mobili e fissi, SMS senza limiti verso tutti e un quantitativo di ben 100 giga in 4G. Il prezzo corrisponde a soli 6,99 € mensili.

Leggermente più alto è il costo dell’altra Power, la Supreme Web Easy, che costa infatti 7,99 €. Al suo interno ci sono anche questa volta minuti e messaggi senza limiti verso qualsiasi gestore, ma con di fianco ben 150 giga in 4G.

Ovviamente bisogna anche chiarire chi può sottoscrivere queste due soluzioni di TIM, visto che non sono riservate a tutti. In primo luogo, gli utenti di Iliad possono scegliere una di queste promozioni mobili, mentre il secondo luogo tocca agli utenti appartenenti ad un qualsiasi gestore virtuale.

In più il primo mese sarà totalmente gratuito, visto che il gestore prevede di lasciar pagare gli utenti a partire dalla seconda mensilità.