Il mese di febbraio è iniziato da poco e i vari operatori telefonici presenti in Italia continuano ad aggiornare i cataloghi delle proprie offerte di rete mobile. Anche l’operatore telefonico TIM continua ad aggiornare costantemente la sua proposta con tante offerte sensazionali con minuti e giga per navigare. Anche per questo mese, quindi, l’operatore continuerà a proporre svariate offerte piuttosto interessanti e riservate a diverse tipologie di utenti.

TIM, l’operatore continua a proporre anche a febbraio svariate super offerte mobile

Anche per questo mese l’operatore telefonico italiano TIM continuerà a proporre svariate offerte di rete mobile decisamente interessanti. Come già accennato in apertura, si tratta di una vasta gamma di offerte e, alcune di queste, sono dedicate a una particolare tipologia di utenti. Vediamo qui di seguito alcune delle più interessanti.

TIM Young

Come suggerisce il nome, questa offerta è riservata a degli utenti piuttosto giovani. Nello specifico, l’offerta in questione è rivolta a tutti gli utenti con una età inferiore ai 25 anni. Nel bundle, l’offerta comprende fino a 100 GB di traffico dati validi per navigare anche con connettività 5G, minuti di chiamate senza limiti verso tutti i numeri fissi e mobile nazionali e 200 SMS verso tutti i numeri. L’offerta include anche 20 GB di traffico dati da utilizzare in roaming nei paesi dell’Unione Europea. Il costo di questa offerta è di 9,99 euro al mese.

TIM 5G Power Famiglia

Questa super offerta è rivolta a tutti gli utenti che hanno attiva anche un’offerta di rete fissa dell’operatore telefonico TIM. Nello specifico, l’offerta arriva ad includere addirittura giga senza limiti validi sempre per navigare con connettività 5G. Oltre a questo, l’offerta include anche minuti di chiamate senza limiti verso tutti i numeri fissi e mobile nazionali e 200 SMS verso tutti i numeri. Il costo per il rinnovo mensile è di 9,99 euro e, per chi attiva l’offerta online, il costo di attivazione ed il primo mese sono gratuiti.