Scopri le TRE funzioni di WhatsApp SEGRETE: sono GRATIS

Le grandi novità che sono state lanciate da WhatsApp nel corso degli anni hanno stupito gli utenti e anche la concorrenza. La famosa applicazione che tratta il mondo della messaggistica istantanea ha voluto in ogni modo mettere in mostra i suoi progressi, lanciando nuove funzionalità e soprattutto proteggendo i suoi utenti. Il grado di privacy è stato alzato esponenzialmente, rendendo tutto molto più discreto e sicuro.

Uno dei fenomeni che ad esempio è stato debellato, consiste nello spionaggio, che oggi non è più possibile. Prima qualcuno ci riusciva con applicazioni di terze parti, ma ora tutte quelle piattaforme non funzionano più. Esiste però una funzionalità molto interessante che in tanti hanno già testato durante questi ultimi tempi, peraltro in maniera gratuita.

Questa consiste in una piattaforma di terze parti totalmente nuova, ma ce ne sono anche altre due degne di nota che tutti dovrebbero scoprire. Ovviamente non si corrono rischi di alcun genere ed è pertanto utile essere a conoscenza delle possibilità che si possono avere.

WhatsApp, queste sono tre funzioni che tutti dovrebbero conoscere: sono segrete

Usando la prima applicazione di terze parti, ovvero Whats Tracker, è possibile venire a conoscenza in ogni momento dell’entrata o dell’uscita di una persona in WhatsApp. Se il numero che state spiando entra o esce, riceverete una notifica istantanea.

Esiste anche un’altra applicazione molto famosa, la quale si chiama Unseen. L’unico modo per riuscire a leggere tutto ciò che arriva su WhatsApp avendo l’opportunità di restare offline e di non aggiornare l’ultimo accesso, è quello di scaricare quest’app. Intercetterà tutti i messaggi in arrivo e resterete sempre aggiornati su tutto.

L’ultima soluzione di cui ormai nessuno può fare più a meno si chiama invece WAMR. Con questa, nessuno potrà più cancellare i messaggi dalla vostra chat prima che voi leggiate: potrete infatti recuperarli sempre e gratis.