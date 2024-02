CoopVoce ha l'offerta MIGLIORE: costa 7 EURO e offre 200 GIGA

Gli obiettivi dei gestori virtuali sono sempre gli stessi, come dimostra anche CoopVoce a suon di nuove offerte. Il provider sta elaborando la sua strategia per il 2024, partendo da alcuni tasselli fondamentali come la promo EVO 200.

Questa, disponibile sul sito ufficiale, garantisce tutto a prezzo ridicolo, proprio come piace agli utenti. Oltre ai tanti contenuti che contraddistinguono la promo, ci sono anche dei regali.

CoopVoce mostra agli utenti le migliori soluzioni: ecco quanto costa la EVO 200

Non c’erano dubbi sul fatto che il mese di febbraio sarebbe stato uno di quelli chiave per il 2024 di CoopVoce. Il forte legame con i suoi utenti, ha convinto il gestore virtuale a cercarne anche degli altri, mediante un’offerta che in passato ha scaturito ottime sensazioni. Si tratta della EVO 200, opportunità davvero unica nel suo genere in quanto offre tanta convenienza e qualità.

Al suo interno gli utenti possono trovare quel che desiderano, partendo dai minuti e finendo con i giga. La promo garantisce infatti chiamate senza limiti verso tutti con 1000 SMS verso tutti ogni mese. Infine ecco 200 giga in 4G, per un totale di 7,90 € mensili per sempre.

Bisogna ovviamente chiarire anche alcune situazioni, innanzitutto quella della validità. Come già anticipato, la EVO 200 di CoopVoce vale per sempre allo stesso prezzo per chi riesce a sottoscriverla, ma solo in un periodo ben definito. Una volta passato il treno infatti non sarà più possibile scegliere questa soluzione mobile che infatti durerà fino al prossimo 6 marzo 2024. A partire da oggi mancano quindi solo 27 giorni prima che l’offerta scompaia definitivamente dal sito ufficiale del provider virtuale.

L’altra cosa da chiarire è che non ci sono assolutamente costi aggiuntivi da sostenere. CoopVoce consente a tutti di avere un costo di attivazione gratuito, la spedizione della scheda SIM a casa senza costi aggiuntivi e un gran regalo: il primo mese sarà totalmente gratis per chi sceglierà la nuova EVO 200.