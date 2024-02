In una nota scritta dalla società cinese si legge: “Siamo felici di essere arrivati a questo accordo globale di licenza incrociata sui brevetti con Nokia, che include la licenza incrociata di licenze per brevetti indispensabili per lo standard 5G. Questo accordo mostra il riconoscimento e il rispetto per la proprietà intellettuale di entrambi e getta le fondamenta per delle future collaborazioni tra Oppo e Nokia. Oppo continua a mantenere canoni di royalty ragionevoli e un contatto a lungo termine alla proprietà intellettuale che supporta la risoluzione amichevole delle controversie e il rispetto reciproco del valore di tutta la proprietà intellettuale“.

La firma sull’accordo è conveniente per tutti, in quanto Nokia riceve le royalty sulla tecnologia e l’occasione di accedere ai brevetti del brand cinese. Oppo invece si assicura la permanente inclusione in Europa ed evita la sprangata economica causata dai sistemi nel mezzo della questione.

Non dobbiamo dimenticarci di OnePlus, in quanto anch’essa trae un beneficio con la possibilità di incrementare la sua influenza.