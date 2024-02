CUPRA ha rivoluzionato l’esperienza di possedere un veicolo elettrico introducendo la CUPRA Charging Map, un innovativo strumento integrato nel sistema di infotainment del veicolo che rende la ricerca e l’utilizzo delle stazioni di ricarica un processo senza sforzo.

Questa nuova funzionalità offre agli utenti la possibilità di accedere alle informazioni più aggiornate sulla rete di ricarica direttamente dal display del proprio veicolo. Con la CUPRA Charging Map trovare il punto di ricarica più vicino per il proprio viaggio diventa immediato e intuitivo, consentendo agli utenti di pianificare in anticipo le soste necessarie per raggiungere la propria destinazione.

Come utilizzare la CUPRA Charging Map

Per procedere, gli utenti possono scaricare l’app MyCUPRA che funziona direttamente attraverso il sistema di infotainment del veicolo. L’app è utilizzabile sia tramite l’app sia tramite dispositivi intelligenti ed anche direttamente dalla propria auto, offrendo in questo modo agli utenti una flessibilità totale. Inoltre, la CUPRA Charging Map si integra perfettamente con il sistema in–car della CUPRA Born, rendendo la ricerca delle stazioni di ricarica più semplice ed efficiente che mai.

Questa innovativa funzionalità apre l’accesso a un’ampia rete di ricarica che comprende oltre 620.000 punti in 27 paesi europei, forniti in collaborazione con Elli, la società di ricarica del Gruppo Volkswagen. Ciò significa che gli utenti possono godere di una maggiore libertà e autonomia nei loro viaggi, sapendo di poter trovare facilmente una stazione di ricarica quando necessario.

Inoltre, la CUPRA Charging Map offre una vera e propria community online, dove gli utenti possono condividere e consultare valutazioni e feedback sulle stazioni di ricarica. Questo non solo facilita la navigazione per gli altri utenti, ma crea anche un senso di fiducia e solidarietà all’interno della comunità dei conducenti CUPRA.

L’introduzione di questa innovativa funzionalità sottolinea l’impegno di CUPRA verso l’elettrificazione e l’offerta di soluzioni avanzate per i propri clienti. In combinazione con la CUPRA Born, il secondo modello più popolare del marchio nel 2023, questa nuova tecnologia contribuisce a rendere l’esperienza di possedere un veicolo elettrico più conveniente.

Infine, la CUPRA Charging Map si unisce all’applicazione di Manutenzione online del veicolo, offrendo agli utenti un’esperienza completa e integrata per gestire e mantenere il proprio veicolo in modo efficiente. Con questa combinazione di tecnologie avanzate e servizi all’avanguardia, CUPRA si conferma come leader nell’innovazione nel settore automobilistico elettrico.