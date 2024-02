MetaAI promette di portare l’esperienza di utilizzo di WhatsApp a un livello completamente nuovo. Offrendo agli utenti la possibilità di interagire con un assistente virtuale intelligente direttamente all’interno delle chat.

L’intelligenza artificiale di MetaAI non è solo un semplice chatbot.

Si tratta di un assistente virtuale in grado di imitare le voci di celebrità famose, come Tom Brady, Mr. Beast e Paris Hilton. Questa caratteristica aggiunge un tocco di personalizzazione e divertimento alle conversazioni quotidiane. Ma le capacità di MetaAI vanno ben oltre l’imitazione delle voci. L’assistente virtuale infatti, è in grado di creare immagini e adesivi personalizzati in base alle descrizioni testuali degli utenti e di fornire risposte immediate alle loro domande e dubbi.

Come attivare MetaAI su WhatsApp

Attivare MetaAI su WhatsApp è un processo semplice e intuitivo. Gli utenti devono assicurarsi di avere la versione più recente dell’app installata sul proprio dispositivo Android o iOS. Una volta aggiornata l’app, comparirà un nuovo pulsante con un’icona a forma di cerchio colorato nella parte superiore della schermata. Cliccando su questo pulsante, gli utenti avranno accesso diretto a MetaAI. Sembra però che, almeno per il momento, questa funzionalità sia disponibile solo negli Stati Uniti, anche se è previsto un rilascio globale nei prossimi mesi.

L’introduzione di MetaAI su WhatsApp segna un punto di svolta nel campo della messaggistica istantanea. Grazie alla sua capacità di fornire risposte immediate, consigli personalizzati e un’interazione divertente con gli utenti, MetaAI promette di migliorare significativamente l’esperienza degli utenti su WhatsApp. Che si tratti di pianificare un viaggio, cercare informazioni rapide o semplicemente desiderare interagire con un assistente virtuale intelligente. MetaAI è pronto a soddisfare le esigenze degli utenti in modo efficace e innovativo.

Insoma con MetaAI, Meta sta dimostrando, ancora una volta, il suo impegno nell’integrare l’intelligenza artificiale nella vita quotidiana degli utenti dei suoi social network. Questo arrivo segna solo l’inizio di una nuova era nella comunicazione digitale, e non vediamo l’ora di vedere come questa tecnologia continuerà a evolversi e ad arricchire le nostre esperienze online.