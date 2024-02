Il produttore tech Oppo continua a sfornare costantemente nuovi smartphone. Uno dei prossimi ad essere annunciato sarà il nuovo Oppo Reno 11F. Quest’ultimo non è ancora stato annunciato sul mercato mobile, eppure continuano ad arrivare molte informazioni. In queste ultime ore, in particolare, il nuovo device dell’azienda è stato avvistato in alcune immagini teaser ufficiali pubblicate dall’azienda sul sito ufficiale Oppo Indonesia.

Oppo Reno 11F, il nuovo smartphone è il protagonista di immagini teaser ufficiali

Nel corso delle ultime ore il prossimo smartphone del produttore tech Oppo si è mostrato in delle nuove immagini teaser ufficiali. Come già accennato in apertura, ci riferiamo al prossimo Oppo Reno 11F. Grazie alle immagini teaser pubblicate in queste ore, ora possiamo farci un’idea di come sarà il design di questo dispositivo.

Nello specifico, il nuovo smartphone di Oppo sarà disponibile in diverse colorazioni moderne, tra cui una rosa e una verde smeraldo. Sul retro troveremo il modulo fotografico da una forma inedita, dove troveranno posto i vari sensori fotografici. Sempre sul sito ufficiale Oppo Indonesia, l’azienda ha confermato anche alcune delle peculiarità di questo device.

Stando a quanto riportato, il nuovo Oppo Reno 11F sarà un campione di autonomia grazie alla sua grande batteria e grazie al supporto alla ricarica rapida. Lo smartphone sarà inoltre in grado di effettuare scatti chiari e completi e disporrà anche della certificazione di impermeabilità IP54. Il nuovo device sarà anche in grado di garantire una connettività eccezionale. Qualche giorno fa, poi, lo smartphone è stato avvistato sul noto portale di benchmark Geekbench. Secondo quanto riportato sul sito in questione, a bordo del nuovo device ci sarà un processore a marchio MediaTek, ovvero il soc MediaTek 7050 ma non solo. Lo smartphone potrà contare su grandi tagli di memoria comprendenti anche fino a 8 GB di memoria RAM, mentre il sistema operativo sarà Android 14.