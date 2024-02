Il Festival di Sanremo è entrato nel vivo, e Mediaworld celebra l’occasione con il suo nuovo volantino “Saremo in Promo” valido fino all’11 Febbraio 2024. In questo periodo, gli amanti della tecnologia possono approfittare di sconti su una vasta gamma di prodotti. Approfitta di queste offerte esclusive e rendi il tuo Festival di Sanremo ancora più speciale con le ultime tecnologie a prezzi convenienti.

Mediaworld: offerte uniche per i membri del MW Club

I possessori della carta Mediaworld Club godono di vantaggi speciali durante questa settimana. Per l’acquisto di grandi elettrodomestici, ricevono uno sconto di 1 euro per ogni chilogrammo di peso. In più, l’acquisto di una TV offre uno sconto di 1 euro per pollice, con la possibilità di raddoppiare questo sconto se la spesa supera i 999 euro.

Tra le offerte più allettanti spiccano i televisori di alta qualità. Tra cui:

L’ LG OLED EVO C3 da 55 pollici, con un prezzo scontato a 1399 euro anziché 1699 euro, rappresenta un’affare imperdibile.

Il Sony KD50X75WL da 50 pollici è proposto a 749 euro, con uno sconto di 50 euro rispetto al prezzo di listino, mentre il Samsung QE55Q80CATXZT da 55 pollici è in vendita a 999 euro, con uno sconto di 400 euro.

Affari da non perdere su computer e console

Per gli appassionati di computer e console, Mediaworld propone:

il Lenovo Ideapad Slim3 da 15,6 pollici con processore AMD Ryzen 7 a soli 699 euro, con uno sconto di 100 euro rispetto al prezzo originale di 799 euro.

il Samsung Tab S9 FE WiFi Only con 6GB di RAM e 128GB di storage è ora disponibile a 429 euro, anziché i 549 euro imposti dal produttore.

Per una lista completa dei prodotti in offerta, potete visitare il sito ufficiale di Mediaworld.Su cui potrete trovare dettagli su tutte le promozioni e scegliere i prodotti che meglio si adattano alle vostre esigenze.

