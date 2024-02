Purtroppo sono moltissimi gli utenti che stanno cascando ancora una volta nella rete del nuovo tentativo di truffa. Più persone si sono ritrovate ad essere vittime di una nuova nuova e-mail phishing, la quale fa credere di essere stati contattati da una donna.

Ovviamente non c’è nulla di vero in tutto questo ed è per tale motivo che abbiamo provveduto ad incollare il messaggio in basso: in questo modo gli utenti potranno avere modo di confutare il tutto evitando di cadere nella truffa.

Truffa in corso: ecco il messaggio che fa credere a tutti di essere stati notati da una donna

“Ciao, mi chiamo Meg e ho 29 anni Ho preso la tua email da un’amica di cui non faccio il nome, mi ha mostrato un paio di tue foto e mi sei piaciuto, per questo ti scrivo. Sono nuovo a tutto questo, sono sposato e ho figli che adoro. Non voglio ferire mio marito, ma ho un desiderio sessuale molto elevato e sono molto, molto perversa, quindi cerco qualcuno che possa soddisfare il mio immenso appetito! Mi piacciono i ragazzi che sono gentili, divertenti, non si prendono troppo sul serio e sono sicuri di stare in giro.

Anche tu devi essere un pervertito – anch’io ho fatto un sacco di cose perverse nel corso degli anni, quindi ho bisogno di qualcuno che sappia tenere il passo 😉 Spero che tu sia giusto per me, non ti scriverò dalla mia email così mio marito non se ne accorge, mi trovate sul sito che lascerò, ci sono le mie foto e il numero di telefono. Ti aspetto, bello! Il mio profilo: *LINK TRUFFA*“.

Abbiamo evidenziato all’interno dei due asterischi la posizione esatta in cui viene incluso il link che porta alla truffa. State molto attenti: potete tranquillamente leggere le e-mail che vi arrivano con questo modus operandi, ma non dovete cliccare sui collegamenti in alcun modo.