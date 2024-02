Netflix - una nuova settimana è iniziata, ecco le serie tv da non perdere

Nella settimana compresa tra il 5 febbraio e l’11 febbraio, Netflix offre una selezione di serie TV in streaming tra cui scegliere. Tra le novità e le opzioni più popolari, ci sono cinque titoli che meritano l’attenzione degli spettatori.

Netflix: a Febbraio ce n’è per tutti i gusti

“Baby Bandito” è una delle serie TV più viste su Netflix in Italia al momento. La trama segue la storia vera di Kevin Olguin Sepulveda, uno skater che, dopo aver commesso la rapina più grande del Cile, mette a rischio l’intera gang con il suo amore imprudente e l’uso smodato dei social media. Questa serie offre uno sguardo avvincente su fatti realmente accaduti.

In arrivo il 9 febbraio, “A Killer Paradox” è un thriller proveniente dalla Corea del Sud. La trama si sviluppa intorno a un omicidio accidentale seguito da un secondo omicidio, che coinvolge un comune studente universitario in una caccia all’uomo senza fine con un astuto detective. Questa serie promette suspense e mistero.

“Una famiglia quasi normale” è una miniserie svedese in sei episodi che tiene gli spettatori con il fiato sospeso. La storia ruota attorno ai membri della famiglia Sandell: Adam, un prete, Ulrika, un’avvocatessa, e Stella, la figlia di 19 anni. La loro vita apparentemente perfetta viene sconvolta quando Stella viene arrestata con l’accusa di omicidio. Questa serie offre una trama avvincente e carica di tensione.

“Griselda” continua a dominare la classifica delle serie TV più viste su Netflix. La serie segue l’ascesa della narcotrafficante Griselda Blanco nel mondo della droga a Miami e la sua ricerca di potere e ricchezza. Questo successo inaspettato la tiene al primo posto tra i contenuti più popolari su Netflix da oltre tre settimane.

“Un inganno di troppo” è una sorprendente miniserie basata sul romanzo di Harlan Coben. La storia segue Maya, ex militare che affronta il lutto per la morte del marito Joe. Utilizzando un baby monitor per tenere d’occhio sua figlia, vede in casa un uomo che riconosce come il suo defunto marito. Inizia quindi un’indagine sull’omicidio di Joe, che porta a numerosi colpi di scena. La serie è molto apprezzata per la sua suspense e la trama avvincente.