Orion e il buio, il cartone animato che affronta le paure su Netflix

Netflix ci ha sorpreso con un nuovo cartone animato della DreamWorks, intitolato “Orion e il buio”. Questo film, apparentemente destinato ai più giovani, offre molto di più di una semplice storia per bambini. È un’opera complessa che parla a un pubblico di tutte le età, affrontando temi profondi e universali.

Orion e il buio: su Netflix arriva un gioiellino per adulti e piccini

La trama di “Orion e il buio” ruota attorno al protagonista, Orion, un normale studente delle scuole elementari con una serie di fobie e paure irrazionali. Le sue ansie adolescenziali lo tormentano, dalla paura delle api ai clown assassini nelle fognature, ma la sua più grande paura è il buio. Ogni notte, l’incarnazione fisica della sua paura lo porta in un viaggio intorno al mondo per dimostrargli che la notte non è così terrificante come sembra. Questo viaggio porterà Orion a confrontarsi con l’ignoto e a cercare di liberarsi dalle catene delle sue paure per godere appieno della vita.

Il film affronta il tema del buio in modo profondo, sfidando il pregiudizio comune che lo circonda. Il buio è spesso associato a paure, pensieri negativi e insonnia. La notte può sembrare un momento inquietante, dove ogni rumore improvviso o pensiero oscuro può amplificare le nostre ansie. Tuttavia, “Orion e il buio” ci invita a cambiare prospettiva, poiché questo può essere magico, pieno di colori e opportunità.

Il film introduce anche una serie di personaggi immaginari che incarnano elementi essenziali della notte, come “sogni d’oro” e “insonnia”. Questi personaggi contribuiscono a creare un mondo magico e affascinante che rimarrà nei cuori dello spettatore dopo la visione del film.

Cosa ci insegna? Il buio è essenziale per apprezzare la luce e, nonostante le nostre paure, può essere un luogo di meraviglia e scoperta. Il film ci fa guardare alla notte, all’insonnia e all’oscurità con occhi diversi. Dopo aver visto questo gioiellino, quando andremo a dormire, non faremo altro che sperare di incontrare quei meravigliosi personaggi che popolano il buio.