Il mondo della telefonia è senza alcun dubbio un ecosistema variegato che vede gli operatori telefonici fa costantemente a gara o le proprie offerte per accaparrarsi l’effetto di mercato più grossa e di conseguenza anche il maggior numero di clienti possibile.

Come intuibile infatti il target finale di questa corsa è senza alcun dubbio cliente al quale hanno proposto un giorno tantissimo offerte pensate soddisfare le esigenze di tutti ma allo stesso tempo per accaparrarsi la fetta più grossa del mercato, spesso utilizzando anche offerte pensate per rubare i clienti agli altri operatori telefonici dal momento che sono dedicate a coloro che vogliono effettuare la portabilità del numero e garantiscono le opzioni migliori.

In questa gara ovviamente figura anche Kena mobile che cerca di offrire ai propri clienti delle offerte succulente, una in particolare sta riscuotendo molto successo vediamo insieme di cosa si tratta.

Smart 100 è l’offerta del momento

L’offerta che tantissimi utenti stanno amando e che è ancora attiva sul sito di Kena è Smart 100, quest’ultima offre minuti senza limiti verso tutti fino ad arrivare a 100 giga in 4G tutti i mesi, passando anche per 200 SMS, con una peculiarità molto gradita, il costo resta invariato e non cambia mai, non vengono applicati aumenti unilaterali al prezzo della promozione.

Un altro dettaglio che rende l’offerta di Kena decisamente appetibile è che il primo rinnovo lo regala Kena, avete capito proprio bene, il costo mensile è di 5,99 euro che all’attivazione vi verranno accreditati per pagare il rinnovo successivo, di conseguenza pagato il costo del mese di attivazione, quello dopo del primo rinnovo sarà completamente gratis.

Se dunque state cercando un’offerta super conveniente certamente Smart 100 di Kena è quella che fa per voi, basta recarvi sul sito di Kena per attivarla e sfruttarla prima che venga disattivata per sempre dall’operatore vestito di giallo e grigio.