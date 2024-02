A mesi e mesi di distanza dal loro lancio i top di gamma Google Pixel 9 sono già apparsi in alcune immagini che hanno svelato dei particolari davvero curiosi. A colpire è soprattutto il nuovo design pensato dall’azienda di Mountain View, che potrebbe allontanarsi da quanto fino ad ora realizzato per dar vita a un Pixel 9 Pro con bordi piatti e in metallo che lo rendono davvero simile agli iPhone più recenti. A subire un aggiornamento non indifferente sarà anche il modulo fotografico, più raffinato e meno sporgente rispetto ai Pixel dello scorso anno.

Google Pixel 9 Pro accoglie tante novità: bordi piatti e modulo fotografico saranno aggiornati!

I leaker realizzati da OnLeaks e diffusi in rete da MySmartPrice permettono di osservare il presunto design del Google Pixel 9 Pro. Rispetto all’ultimo Pixel 8 Pro, il nuovo top di gamma avrà un display leggermente più piccolo. Il modello rilasciato lo scorso anno, infatti, ha un pannello 6,7 pollici mentre il Pixel 9 Pro accoglierà un pannello piatto da 6,5 pollici con foro centrale che sarà sede del sensore fotografico anteriore. I bordi piatti in metallo con angoli leggermente arrotondati rendono il Google Pixel 9 Pro esteticamente molto simile all’iPhone 15 Pro.

Il modulo fotografico ha fino ad ora caratterizzato in modo particolare gli smartphone Pixel poiché costituito da una porzione della scocca sopraelevata dalle dimensioni abbondanti entro la quale sono sempre stati posizionati i vari sensori, l’uno accanto all’altro.

Quest’anno Google potrebbe decisamente stravolgere il design della nuova serie di top di gamma rivoluzionando anche il comparto fotografico. Dalle immagini, infatti, è possibile notare un’isola a forma di pillola, non troppo sporgente, all’interno della quale sono presenti tre sensori differenti.

Punto forte del Pixel 9 Pro saranno le nuove funzionalità basate sull’intelligenza artificiale. Google ha già annunciato di aver intenzione di introdurre la sua nuova intelligenza artificiale generativa appositamente realizzata per gli smartphone Pixel e che questa si chiamerà Pixie.