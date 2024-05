Mercato auto, aprile 2024: questi sono i modelli più venduti

Il mercato delle auto in Italia durante lo scorso mese di aprile ha registrato un notevole aumento. Il calo avuto a marzo è dunque almeno per il momento un lontano ricordo, con le immatricolazioni che sono aumentate.

Nell’attesa che arrivino i nuovi incentivi, in basso potete notare quali sono stati i modelli di auto più vendute durante lo scorso mese.

Mercato auto 2024, il mese di aprile vede alcuni modelli in testa

Suddivise per le varie categorie di appartenenza, ci sono tutte le auto vendute durante il mese di aprile 2024. Nelle classifiche figurano dei modelli in netta risalita rispetto ai mesi precedenti, con le aziende leader che restano comunque ai propri posti. Tra le elettriche, continua a dominare Tesla con la Model Y, mentre tra le plug-in Hybrid ecco la Cupra Formentor in testa.

Restringendo il discorso alle auto ibride, ecco la Fiat Panda in cima alla classifica, mentre per quanto riguarda diesel e benzina, ci sono rispettivamente in testa Volkswagen Tiguan e Citroen C3.

Auto Plug-in Hybrid

Cupra Formentor : 331 esemplari venduti

: 331 esemplari venduti Audi Q3 : 316 esemplari venduti

: 316 esemplari venduti BMW X1 : 250 esemplari venduti

: 250 esemplari venduti Volvo XC60 : 213 esemplari venduti

: 213 esemplari venduti Audi A3 : 206 esemplari venduti

: 206 esemplari venduti Alfa Romeo Tonale : 200 esemplari venduti

: 200 esemplari venduti Audi Q5 : 196 esemplari venduti

: 196 esemplari venduti Porsche Cayenne : 145 esemplari venduti

: 145 esemplari venduti Ford Kuga : 142 esemplari venduti

: 142 esemplari venduti Mercedes GLC Coupé: 139 esemplari venduti

Auto Full Electric (totalmente elettriche)

Tesla Model Y : 237 esemplari venduti

: 237 esemplari venduti Volvo EX30 : 207 esemplari venduti

: 207 esemplari venduti Jeep Avenger : 191 esemplari venduti

: 191 esemplari venduti smart fortwo : 183 esemplari venduti

: 183 esemplari venduti BMW iX1 : 157 esemplari venduti

: 157 esemplari venduti Audi Q4 : 138 esemplari venduti

: 138 esemplari venduti Mercedes EQA : 128 esemplari venduti

: 128 esemplari venduti Fiat 500 elettrica : 102 esemplari venduti

: 102 esemplari venduti Tesla Model 3 : 101 esemplari venduti

: 101 esemplari venduti Mercedes EQB: 91 esemplari venduti

Auto ibride

Fiat Panda : 10.149 esemplari venduti

: 10.149 esemplari venduti Toyota Yaris : 3.566 esemplari venduti

: 3.566 esemplari venduti Lancia Ypsilon : 3.244 esemplari venduti

: 3.244 esemplari venduti Ford Puma : 2.953 esemplari venduti

: 2.953 esemplari venduti Toyota Yaris Cross : 2.260 esemplari venduti

: 2.260 esemplari venduti Fiat 500 : 2.089 esemplari venduti

: 2.089 esemplari venduti Kia Sportage : 1.519 esemplari venduti

: 1.519 esemplari venduti Nissan Qashqai : 1.310 esemplari venduti

: 1.310 esemplari venduti Suzuki Vitara : 1.200 esemplari venduti

: 1.200 esemplari venduti Toyota C-HR: 991 esemplari venduti

Auto diesel

Volkswagen Tiguan : 1.147 esemplari venduti

: 1.147 esemplari venduti Fiat 500X : 1.077 esemplari venduti

: 1.077 esemplari venduti Mercedes GLA : 868 esemplari venduti

: 868 esemplari venduti Jeep Compass : 850 esemplari venduti

: 850 esemplari venduti BMW Serie 1 : 727 esemplari venduti

: 727 esemplari venduti Alfa Romeo Stelvio : 720 esemplari venduti

: 720 esemplari venduti Jeep Renegade : 676 esemplari venduti

: 676 esemplari venduti Audi Q3 : 644 esemplari venduti

: 644 esemplari venduti Dacia Duster : 632 esemplari venduti

: 632 esemplari venduti Volkswagen T-Roc: 630 esemplari venduti

Auto Benzina

Citroen C3 : 3.487 esemplari venduti

: 3.487 esemplari venduti MG ZS : 2.647 esemplari venduti

: 2.647 esemplari venduti Peugeot 208 : 2.540 esemplari venduti

: 2.540 esemplari venduti Volkswagen T-Cross : 2.279 esemplari venduti

: 2.279 esemplari venduti Jeep Avenger : 2.235 esemplari venduti

: 2.235 esemplari venduti Volkswagen T-Roc : 1.990 esemplari venduti

: 1.990 esemplari venduti Opel Corsa : 1.799 esemplari venduti

: 1.799 esemplari venduti Toyota Aygo X : 1.740 esemplari venduti

: 1.740 esemplari venduti Dacia Sandero : 1.273 esemplari venduti

: 1.273 esemplari venduti Renault Clio: 1.121 esemplari venduti

Auto GPL

Dacia Sandero : 3.906 esemplari venduti

: 3.906 esemplari venduti Dacia Duster : 1.531 esemplari venduti

: 1.531 esemplari venduti DR 5.0 : 1.047 esemplari venduti

: 1.047 esemplari venduti Renault Captur : 985 esemplari venduti

: 985 esemplari venduti Renault Clio : 837 esemplari venduti

: 837 esemplari venduti Lancia Ypsilon : 547 esemplari venduti

: 547 esemplari venduti Dacia Jogger : 457 esemplari venduti

: 457 esemplari venduti DR 6.0 : 329 esemplari venduti

: 329 esemplari venduti Kia Stonic : 293 esemplari venduti

: 293 esemplari venduti DR 3.0: 273 esemplari venduti

Auto a Metano