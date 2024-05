Iliad, il 5G è gratis con la Giga 180 che costa pochissimo

Iliad sta provando a diventare il gestore più famoso in Italia ormai da tempo e a tratti ci sta riuscendo, soprattutto dopo aver superato la soglia dei 10 milioni di utenti. L’azienda ha messo sul piatto più proposte ma quella attualmente disponibile è probabilmente la più amata.

Ovviamente il discorso riguarda da vicino la gamma Giga, formata da più soluzioni differenti tra le quali oggi se ne distingue soprattutto una. Al momento i prezzi sono molto bassi e garantiscono minuti, messaggi e giga in gran quantità. Oltre a tutto ciò, c’è un vantaggio sulla connessione, disponibile in 5G e senza alcun tipo di costo aggiuntivo.

Almeno per il momento non ci sono limitazioni in merito alle tempistiche, siccome Iliad è intenzionata a tenere attiva l’offerta per diverso tempo.

Iliad, la nuova promo è la Giga 180: con essa ecco anche il 5G mensile

Iliad sta mettendo in difficoltà tutti e lo sta facendo con offerte clamorose, quelle che tutti vorrebbero sia per via del prezzo che dei contenuti. Dopo averne lanciate alcune già durante gli scorsi mesi e guadagnando molti nuovi utenti, l’azienda ha ripristinato ancora una volta la campagna promozionale basata sulla sua famosa Giga 180.

È probabilmente questa la soluzione che tutti attendevano per tornare a valutare la sottoscrizione di una delle offerte del gestore. Con tutto quello che contiene sarà impossibile passarci sopra: si parte infatti dai minuti fino ad arrivare ai giga, tutto per un prezzo molto basso.

Con soli 9,99 € al mese per sempre gli utenti possono ottenere infatti minuti illimitati verso chiunque con SMS senza limiti e 180 giga in rete 5G. Il costo di attivazione da pagare solo per la prima volta equivale allo stesso prezzo mensile, per cui 9,99 € anche in questo caso, anche se solo una tantum. La rete 5G è offerta gratis e non ci saranno costi neanche in futuro.