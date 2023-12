Grandi novità per lo smartphone Google Pixel 8, il cui nuovo aggiornamento del 2023 ha arricchito il dispositivo di nuove ed interessanti funzionalità legate all’utilizzo dell’intelligenza artificiale, ma non è tutto.

Sembra infatti che con la nuova serie Pixel 8 Pro, anche il modulo fotografico e la qualità delle foto scattate sia migliorata notevolmente. Tutto ciò è stato possibile grazie alla funzione Video Boost di Pixel 8 Pro, annunciata da Google insieme al lancio di Pixel 8 e 8 Pro solo qualche settimana fa.

Google Pixel 8 Pro e Video Boost, migliora la qualità delle tue foto e video

La nuova funzione Video Boost rilasciata da Google, applicando l’intelligenza artificiale, consente di elaborare video e migliorare la qualità e la presentazione dei colori e dei dettagli. Soprattutto in quelle situazioni in cui i videoclip vengono registrati in condizioni di scarsa illuminazione.

Tutto il trattamento dei dati è gestito dai server di Google anziché dal dispositivo, ciò significa che bisognerà essere sempre connessi ad Internet per poter utilizzare Video Boost. In poche parole, dopo aver girato un video con VB, l’app della fotocamera caricherà automaticamente il video sul cloud. Da qui, esso potrà poi essere scaricato ed elaborato nella galleria del vostro smartphone.

La nuova funzione vi consentirà di riprodurre video della durata massima di ben 10 minuti. Video Boost sembra però non essere ancora ottimizzato per tutti gli utenti allo stesso modo. A tal proposito, Google, sta lavorando duramente al fine di migliorare l’ esperienza d’uso generale dell’app, che necessità ancora di qualche piccolo ritocco, e di fornire un maggior supporto di utilizzo per tutti gli utenti.